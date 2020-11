BlaBlaLines fait son entrée dans Google Maps

Le groupe BlaBlaCar a confirmé que son service de covoiturage du quotidien faisait son apparition dans les solutions de déplacement soumises par l'application de navigation de Google.

Voilà une coopération qui avance dans le bon sens. Les groupes Google et BlaBlaCar se sont entendus pour intégrer BlaBlaLines dans les solutions de transport listées par l'application de navigation. Outre l'automobile, les transports publics, le vélo ou encore la marche, les utilisateurs pourront solliciter le covoiturage de proximité pour rejoindre leur destination, ont confirmé les deux entreprises, le 5 novembre 2020, dans un communiqué.

Dans les faits, grâce à cette intégration, les utilisateurs à la recherche d’un itinéraire sur l’application Google Maps se verront proposer des trajets de covoiturage dans l’onglet dédié aux transports en commun. Ils seront ensuite redirigés directement sur le site BlaBlaLines pour réserver leur trajet. "Alors que la crise sanitaire perdure, les Français qui doivent continuer à se rendre au travail seront plus que jamais à la recherche d’alternatives économiques, pratiques et sûres pour se déplacer, met en avant Adrien Tahon, directeur général de BlaBlaLines. Je me réjouis de ce partenariat avec Google qui marque une étape importante pour BlaBlaLines". A ce jour, le service compte 1,5 million de membres.

Cette actualité va soulager une actualité tendue pour BlaBlaCar. En réaction à l'entrée en vigueur du second confinement, le groupe a dû prendre la décision de suspendre ses activités de transport en bus (BlaBlaBus) et voit le trafic se réduire nettement sur sa plateforme de covoiturage longue distance, puisque les déplacements sont strictement conditionnés à des autorisations de déplacement. Pour mémoire, le groupe français, présent dans 22 pays du monde, s'appuie sur une communauté donnée à 90 millions de personnes.

Cette relation naissante entre BlaBlaLines et Google Maps n'est pas sans rappeler le service que Waze teste actuellement sur d’autres marchés et qui consiste, là encore, à rapprocher un piéton d'un conducteur utilisant l'application de navigation.