VE : la recharge publique de plus en plus problématique

Alors que les immatriculations de véhicules électriques, dont les hybrides rechargeables, croissent de manière exponentielle en France chaque mois, le réseau de bornes de recharge est loin de suivre le même rythme.

La sonnette d’alarme a été tirée par l’Avere, Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, qui, régulièrement, fait le point sur l’état du réseau de points de recharge en France. Et le constat n’est pas bien glorieux pour ces derniers mois.

Fin octobre 2020, la France comptabilise 28 928 points de recharge ouverts et accessibles au public, soit une quasi-stagnation, de 0,2 %, de leur nombre depuis juin 2020. Bien loin donc des 100 000 points souhaités par le gouvernement d’ici 2021. Les déploiements ont logiquement été affectés par la crise sanitaire mais aussi par la perte de deux réseaux majeurs Bluely à Lyon et Bluecub à Bordeaux, qui représentaient respectivement 514 et 354 points de recharge.

Les mises à la route d'électriques explosent

Parallèlement, le nombre de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables en parc, lui, progresse de façon exponentielle de mois en mois, comme cela a été le cas en octobre où les électriques ont vu leur volume augmenter de 129 %, avec, rien que sur un mois, 10 043 unités. Depuis le début de l’année 2020, ces modèles ont représenté plus de 80 500 exemplaires, en hausse de 132 %, pour une part de marché de 6 %. Sans compter les modèles hybrides rechargeables qui viennent rapidement grossir les rangs.

Entre janvier et septembre 2020, 116 588 modèles électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés en France, soit une hausse de 141 % par rapport à la même période en 2019. Ainsi, selon les chiffres de l’Avere, ce sont 295 000 véhicules 100 % électriques qui ont été mis en circulation depuis 2020 et 97 000 hybrides rechargeables.

Le ratio borne / nombre de véhicules se détériore

Conséquence de cette explosion des immatriculations, et, parallèlement, de la stagnation du nombre d’infrastructures, le ratio point de recharge par le nombre de véhicule se dégrade. Pour rappel, l’Union européenne préconise un ratio de 1 point de recharge pour 10 véhicules électriques. Ce ratio est certes, pour l'instant, conforme en ne prenant en compte que les véhicules 100 % électriques, mais reste insuffisant en intégrant les hybrides rechargeables. Ainsi, on compte 1 point de recharge pour 13 véhicules. Si le réseau ne s’accroît pas rapidement, il y a ainsi fort à parier qu’il y aura embouteillage aux points de recharge.

Bonne nouvelle toutefois, la recharge accélérée, de 14 à 22 kW reste majoritaire, et représente presque 70 % des points dénombrés. La recharge rapide, de 24 à 50 kW, évolue en revanche lentement, même si, depuis le 31 mai 2020, une hausse 2,7 % de leur nombre a été constatée.