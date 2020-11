Arval et Sixt nouent un partenariat européen

Les deux loueurs misent sur leur complémentarité pour proposer de nouveaux services à l’échelle européenne. La première initiative commune sera opérationnelle début 2021.

Arval et Sixt se sont dernièrement signalés par des annonces stratégiques fortes. La filiale de BNP Paribas a dévoilé son plan Arval Beyond pour la période 2020-2025, qui doit lui permettre de prendre le leadership du marché de la mobilité durable, mais aussi de doper la taille de sa flotte avec un objectif de deux millions de véhicules sous contrat en 2025, dont 500 000 électrifiés. De son côté, Sixt a lancé en France sa nouvelle offre de location sans engagement Sixt+, déjà disponible dans plusieurs pays du Vieux Continent.

Ces deux grands noms du monde de la location ont décidé d’unir leurs forces. Le loueur longue durée Arval et le loueur courte durée Sixt ont signé un partenariat stratégique prévoyant une collaboration dans tous les pays où ils sont implantés, à commencer par l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique.

Premier résultat concret début 2021

Selon les termes de l’accord, il est prévu que les collaborateurs des clients d’Arval, et de ses partenaires, puissent accéder aux produits de Sixt et à son réseau, composé de plus de 2 200 agences dans le monde, dont environ 200 en France. La filiale de BNP Paribas proposera en prime toutes les prestations locales et internationales de Sixt via ses canaux digitaux et mobiles, en plus de ses offres traditionnelles de location longue et moyenne durée. L'accord prévoit également que le loueur allemand devienne l'un des principaux fournisseurs d'Arval s'agissant du service de véhicule de remplacement.

"Avec ce nouveau plan Arval Beyond, nous sommes convaincus qu'il est essentiel d'offrir à nos clients des services de mobilité à 360° et de construire des partenariats solides avec des acteurs clés, souligne Alain Van Groenendael, Le PDG d’Arval. Nous voyons en Sixt un groupe expérimenté et solide, avec une offre digitale unique. En nous appuyant sur nos forces respectives, nous serons à même de développer nos activités et d'offrir à nos clients une gamme complète de services pour les années à venir sur nos marchés clés en Europe". Les deux partenaires annoncent que le premier résultat concret de cet accord sera opérationnel début 2021.