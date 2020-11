Automobile : autoriser le commerce pour sauver l'industrie

Pour éviter l’asphyxie, puis l’arrêt des usines de production, le CNPA suggère un protocole sanitaire très strict qui permettrait l’ouverture des showrooms et la reprise du commerce comme l’Allemagne le propose. Mais quelle est la pratique dans les autres pays de l’Union européenne ?

Le secteur automobile doit faire face, en cette nouvelle période de confinement, à un risque d’effondrement. Et si la possibilité de garder les livraisons des véhicules commandés a, dans un premier temps soulagé les distributeurs, force est de constater que la mesure s’avère largement insuffisante pour garder un semblant de maintien de l’activité.

Après 5 jours ouvrés du mois de novembre 2020, seules 21 695 immatriculations de véhicules neufs ont été réalisées, portant la baisse à -14,3 % par rapport à novembre 2019. Soit au cumul à cette date, une baisse de 26,7 % et un volume de près de 500 000 véhicules qui manquent à l'appel, alors qu'il ne reste que 15 jours ouvrés pour clore le mois et cette période.

D’ores et déjà les constructeurs anticipent un ralentissement de la production. PSA notamment a annoncé le report de la création d’une 3e équipe pour le week-end dans son usine de Sochaux qui produit les Peugeot 308, 3008, 5008 et Opel Grandland X. De même, le site de Rennes (production du Citroën C5 Aircross et également du Peugeot 5008), suspend les 500 postes d’intérimaires de l’équipe de nuit.

Baisse des ventes d'occasion

Du côté des transactions de véhicules d’occasion, l’heure n’est pas non plus à la réjouissance même si la baisse semble moins importante que sur le segment des voitures neuves. Sur les trois premiers jours ouvrés de novembre, les ventes de VO ont chuté de 17,6 % au global. Avec quelques nuances cependant selon l’âge des véhicules. Les modèles de moins d’un an souffrent le plus (-28,2 %). Pourtant, le mois d’octobre 2020 avait enregistré une hausse de 11,4 % des transactions, limitant ainsi la baisse du cumul 10 mois 2020 à 4,1 %.

Une demande que compte bien appuyer le CNPA auprès du gouvernement, d’autant que par exemple le secteur des deux-roues (cycles et motocycles) a gardé, comme pendant le premier confinement d’ailleurs, la possibilité de poursuivre le commerce. Ainsi, selon le gouvernement, acheter un scooter fait partie des activités essentielles mais pas une voiture !

"Tous les chiffres continuent à s'aggraver, sanitaires mais aussi économiques au niveau de la filière. On voit bien qu'il faut donner une perspective réaliste, sur plusieurs mois, en s'appuyant sur des mesures pragmatiques comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens dont l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle nous plaiderons, en vue du prochain Conseil de Défense, pour une ouverture raisonnée du commerce automobile. Si l'économie devenait hors de contrôle, les conséquences seront implacables. Sans distribution, l'effet dominos bloquera, à très court terme, l'appareil productif et l'écosystème automobile dans son ensemble. Ce moteur de l'économie étant aussi un élément de la stabilité sociale du pays, il faut prioritairement regarder les possibilités d'ouverture au niveau du commerce de véhicules d'occasion", avance Xavier Horent, délégué général du CNPA.

Protocole sanitaire strict

Pour faire pencher la balance du coté de l’ouverture, l’organisation syndicale propose un dispositif très prudent avec prise obligatoire de rendez-vous des clients, tenue d’un registre (comme les restaurants l’avaient pratiqué avant le confinement) pour garantir la traçabilité, réduction des horaires d’ouverture et respect obligatoire d’une jauge de 10 m2 par visiteur, comme par exemple l’Allemagne l’impose. En revanche, le CNPA demande à ce que l’ouverture des points de vente ne soit pas liée à l’éligibilité à l’activité partielle. Impossible, en effet, de connaître à l’avance la réaction des consommateurs sur leur déplacement en concession.

Quel modèle adopté pendant la crise sanitaire chez nos voisins européens ?

Irlande : les showrooms peuvent servir le Click&Collect et les ateliers restent ouverts.

Royaume-Uni : les showrooms sont fermés mais les ateliers sont ouverts

Belgique : les showrooms sont fermés mais les distributeurs sont autorisés à livrer les commandes et à appeler les clients pour qu’ils puissent venir les retirer, uniquement en plein air. Les essais routiers sont interdits.

Suisse : Les salles d’exposition sont fermées mais les mesures divergent selon les cantons. Les ateliers restent ouverts et notent une forte activité liée au changement des pneumatiques.

Finlande : les showrooms et les ateliers restent ouverts. Les ventes de véhicules neufs s’affichent en baisse mais les transactions de véhicules d’occasion restent bonnes.

Autriche : showrooms et ateliers restent ouverts.

Allemagne : showrooms et ateliers restent ouverts.

République Tchèque : showrooms et ateliers restent ouverts.

Danemark : showrooms et ateliers restent ouverts.

Espagne : showrooms et ateliers restent ouverts sauf dans la région des Asturies.