Stellantis dévoile son logo

Petit à petit, le futur quatrième groupe automobile mondial se construit. Une étape symbolique vient d’être franchie avec la présentation du logo Stellantis.

Aujourd’hui, un logo peut être posé sur le nom de Stellantis. "Le logo symbolise le riche héritage des entreprises fondatrices de Stellantis et la force du portefeuille de 14 marques automobiles historiques du nouveau groupe. Il illustre également la richesse de la diversité des profils professionnels de ses salariés travaillant dans toutes les régions du monde. Le nom Stellantis - dont la racine latine "stello" signifie "briller d’étoiles" incarne la représentation visuelle de l'esprit d'optimisme, d'énergie et de renouveau d'une entreprise diversifiée et innovante, déterminée à devenir l'un des nouveaux leaders de la prochaine ère de mobilité durable", expliquent les deux groupes dans un communiqué commun.

La présentation du logo est une nouvelle étape vers la mise en œuvre du projet de fusion, qui devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre de 2021, sous réserve de l’approbation de l’opération par les actionnaires des deux sociétés et de la satisfaction des exigences réglementaires et en matière de concurrence.