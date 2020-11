Autosphere d'Emil Frey France s’ouvre à la vente de véhicules neufs

La vitrine du premier distributeur français, jusqu’ici réservée à la vente de VO, s’ouvre aux modèles neufs. Cette nouveauté majeure s'accompagne de la mise en place d'un module de reprise.

En 2008 déjà, Emil Frey France se lançait dans le digital avec la mise en ligne de son site Autosphere. Ce qui se voulait à l’époque une simple vitrine recensant les stocks VO des concessions est ensuite devenue, en 2017, une plateforme permettant l’achat d’un modèle de seconde main en ligne. Peu à peu, le concept, lancé ensuite en Belgique, a été peaufiné avec l’ajout d’un réseau de points de ventes physiques, d’abord à Nantes, puis près de Toulouse.

Aujourd’hui Autosphere évolue, et d’une façon significative. Le site, jusqu’ici réservé aux véhicules d’occasion, s’ouvre désormais à la vente de modèles neufs. Il faut dire que ce second confinement, permettant toutefois aux distributeurs de livrer leurs ventes en click and collect, a dû donner un coup de boost aux projets de l’opérateur, déjà depuis bien longtemps précurseur en la matière.

4006 modèles neufs disponibles

A travers ce nouveau module de vente de véhicules neufs, les clients peuvent accéder en ligne au stock des 250 concessions du réseau Autosphere pour 8 des marques du groupe que sont BMW, Dacia, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Peugeot, Renault et Smart. 4006 modèles neufs y sont actuellement immédiatement disponibles et bénéficient de toutes les garantes et services proposés par le réseau, comme lors d’un achat en point de vente.

Sélection du véhicule, accompagnement par les équipes d'e-vendeurs formés à ce dispositif, achat et livraison, toutes les étapes sont similaires. L’essai du véhicule sélectionné, ou de son équivalent, sera également possible au domicile dès l’allègement ou la levée des mesures imposées par le gouvernement.

Module de reprise

Pour accompagner cette nouveauté, le site Autosphere s’enrichit également d’un second module consacré à la reprise. Son objectif, proposer une offre ferme et définitive de reprise par le réseau sur le véhicule estimé sur autosphere.fr, après validation de la conformité de déclaration de l’état du véhicule. Pour obtenir une estimation de reprise, trois étapes sont nécessaires : la déclaration du client, phase durant laquelle ce dernier décrit, à travers un parcours en ligne détaillé et précis, l’état de son véhicule (mécanique et carrosserie). Cette déclaration déclenche la deuxième étape, l’offre de reprise.

Si le client valide cette dernière, alors une rencontre avec l’un des experts du réseau, la troisième étape, est organisée et une contre-expertise est effectuée. Si le véhicule est conforme à la déclaration réalisée par le client, le montant de l’offre réalisée en ligne est immédiatement réglé. A noter que cette offre est automatiquement bonifiée de 500 euros en cas de déclaration et d’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion dans les 250 concessions du réseau Autosphere ou sur le site.