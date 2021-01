LG Automobiles s'implante en Espagne avec Daimler

Ludovic Garcia a officialisé le rachat des quatre sites Mercedes-Benz et Smart du groupe Auto Beltran, situés à Barcelone. Un premier pas pour l’opérateur qui compte bâtir, comme à Perpignan, un centre premium dans la cité catalane.

LG Automobiles a tenu parole. En effet, comme annoncé il y a quelques semaines dans notre reportage (JA N°1291 de novembre 2020), Ludovic Garcia va exporté son savoir-faire hors des frontières hexagonales. C’est avec son partenaire privilégié, Daimler, qu'il a sauté le pas et officialisé la reprise des quatre sites barcelonais du groupe Auto Beltran. L’opération, validée par la filiale française du constructeur, a reçu le soutien actif de son homologue espagnole.

Ce sont ainsi trois concessions distribuant les marques Mercedes-Benz VP et Smart qui tombent dans son escarcelle, ainsi qu’un site de réparation. Les quatre affaires, animées par une équipe de 80 collaborateurs, génèrent, sur une année, environ 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Avec cette acquisition, Ludovic Garcia détient donc la moitié des représentations Mercedes-Benz et Smart existantes dans la ville catalane et compte bien s’octroyer la part qui lui revient du potentiel estimé de 5 000 ventes Daimler. Une belle étape pour l’opérateur qui atteint un plafond de verre en France. On se souvient qu’il a ainsi racheté le groupe de Patrick Launay il y a quelques semaines, lui permettant d’étendre sa présence à la Nouvelle-Aquitaine, et d’ajouter un volume de 1 650 VN.

"Barcelone étant à moins de 200 km de Perpignan, nous restons dans notre zone de chalandise, détaille le dirigeant. La ville présente par ailleurs un énorme potentiel et nous souhaitons développer les ventes sur ces nouvelles affaires."

Il ne s’agit ici que d’une première étape pour l’opérateur qui souhaite, dès cette année, acquérir un terrain, toujours à Barcelone, pour construire un centre premium, à l’image de celui de Perpignan. Le groupe est par ailleurs toujours à la recherche active d’une implantation pour concrétiser ce même projet à Toulouse.