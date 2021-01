Mercedes-Benz a atteint ses objectifs CO2 en 2020

La marque à l’étoile, via ses divisions Cars et Vans, a écoulé 2,5 millions de véhicules l’an passé, dont plus de 160 000 hybrides rechargeables et électriques. De quoi lui permettre de respecter ses objectifs CO2.

Mercedes-Benz dresse un premier bilan de son activité dans le monde en 2020. Un bilan qui s’appuie, pour le moment, sur le volume de vente de ses divisions Cars et Vans. L’an passé, la marque à l’étoile à écoulé 2 528 349 voitures particulières et utilitaires légers, un total en repli de 10,1 %. La division Cars a réalisé l’essentiel du business avec 2 202 578 unités (-10,3 %), dont 2 164 187 pour la marque Mercedes-Benz (-7,5 %) et 38 391 pour Smart (-67,1 %). La division Vans a quant à elle réalisé 325 771 ventes, soit 8,9 de moins qu’en 2019.

"Nous sommes ravis que nos modèles continuent d'être si populaires en ces temps difficiles, commente Britta Seeger, membre du conseil de direction de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG en charge du marketing et des ventes. La nouvelle Classe S en particulier est inspirante et fascinante, comme le montre déjà le nombre élevé de plus de 40 000 commandes dans le monde". La génération précédente de la grande berline s’est écoulée à 60 000 unités l’an passé, demeurant ainsi la berline de luxe la plus vendue au monde selon le constructeur, et ce malgré un repli de 17,2 %.

Près de 691 000 voitures compactes (Classe A, Classe A berline, Classe B, CLA Coupé, CLA Shooting Brake, GLA et GLB) ont en outre été livrées (+3,6 %), ainsi que 885 000 SUV (+12,9 %). Le modèle le plus vendu a été le GLC avec environ 320 000 unités. Mercedes-AMG a de son côté écoulé 125 129 véhicules (-5,3 %), réalisant au passage la meilleure année de son histoire aux Etats-Unis. La marque à l’étoile précise enfin que sa gamme de modèles électriques et hybrides rechargeables a atteint 160 000 unités, dont 87 000 au dernier trimestre 2020, soit une envolée de 228,8 % sur un an.

"Nous avons plus que triplé les ventes de nos hybrides rechargeables et de nos voitures tout électriques. La demande pour ces véhicules a fortement augmenté, surtout vers la fin de l'année", confirme Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG. Il ajoute par la même occasion que la marque a atteint ses objectifs CO2 européens pour 2020, une performance qui sera renouvelée en 2021 selon lui. Les objectifs seront d’autant plus faciles à atteindre que le catalogue recevra le renfort de quatre modèles 100 % électriques dans le courant de l’année, avec l’EQA, l'EQS, l'EQE et l’EQB. Pour 2021, la part des 100 % électriques s’élèvera à 13 %, contre 7,4 % en 2020.

Au niveau des régions, la marque Mercedes a surtout performé en Asie avec 1 024 315 ventes cumulées, un total en hausse de 4,7 %. Rien qu’en Chine, ce sont 774 382 unités qui ont pris la route, soit 11,7 % de plus qu’en 2019. L’Europe, avec 784 183 unités (-16,4 %), et l’Amérique du Nord, avec 317 592 (-14,7 %), ont rencontré plus de difficultés.