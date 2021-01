C'est toujours en Corse que l'on dénombre le plus d'opportunités liées au secteur auto.

Le baromètre de l'emploi, par Indeed

Évolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, analyses par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi automobile pour le mois de décembre 2020.