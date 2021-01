Alliance Automotive lance sa marque employeur

Le groupement tricolore renforce son dispositif RH. Pour gagner en visibilité et séduire de futurs candidats sur un marché où les bons profils sont rares, Alliance Automotive déploie une marque employeur particulièrement travaillée.

La crise sanitaire n'entrave pas les ambitions de recrutement d'Alliance Automotive. Peut-être même vient-elle les renforcer alors que le marché de l'emploi dans l'après-vente automobile est sous tension depuis de nombreuses années et qu'il convient d'aborder l'après-Covid-19 avec les bonnes compétences. Dans cette logique, le groupement tricolore renforce sa politique ressources humaines avec le déploiement de sa marque employeur.

Une initiative qui vise à atteindre plusieurs objectifs : confirmer la position d’employeur d’AAG avec une identité visuelle forte pour relever des objectifs de recrutement ambitieux ; accroitre la visibilité du groupement et lui permettre de faire émerger des opportunités au milieu d’un marché de l’emploi très concurrentiel ; augmenter l'attractivité globale de la société.

Un groupe "prAAGmatique", "engAAGé" et "AAGile" !

Les premières déclinaisons de cette démarche sont visibles sur la plateforme allianceautomotive-emploi.fr. Dès la première page, le ton est donné avec des slogans bien travaillés tels que "Inventez votre plus beau parcours de toutes pièces", "Plus puissant au sein d'un groupe leader" ou encore "Et si on prenait la route ensemble ?" Des mots clés décrivant la société savamment brainstormées sont également disséminés ici ou là comme "prAAGmatique", "engAAGé" ou "AAGile".

Bien marketée, cette plateforme est surtout bien étudiée et s'avèrera d'une grande utilité tant au groupement qu'à ses éventuelles recrues. Celles-ci peuvent ainsi accéder à toutes les opportunités de carrière disponibles dans le millier de points de vente du réseau en recherchant leur bonheur selon le type de poste, de contrat ou la localisation.