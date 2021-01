L'académie JLR organise des ateliers de découverte au Garac

Partenaire de l'établissement depuis plusieurs années, le constructeur britannique a proposé aux élèves de Bac Pro Maintenance des Véhicules du Garac des sessions de découverte à la fois théoriques et techniques.

L'univers de Jaguar Land Rover n'est pas étranger aux élèves du Garac. L'école nationale des professions de l'automobile peut compter depuis cinq ans sur le soutien de JLR France dont les véhicules s'exposent dans les ateliers du campus d'Argenteuil (Val d'Oise) pour des formations spécifiques.

Plus récemment, la filiale tricolore du constructeur britannique a offert un joli cadeau aux élèves de première du BAC Pro Maintenance des Véhicules. L'académie JLR est ainsi venue à leur rencontre à l'occasion d'ateliers de découverte des marques et de leurs technologies, organisés en présence d'Arnaud Leboucher, responsable vente et formation après-vente de JLR, et de trois formateurs de l'académie.

Une approche technologique concrète

En deux groupes, les élèves ont pu découvrir l’historique des marques et les technologies embarquées. Des ateliers pratiques effectués autour des véhicules et également avec l’aide de maquettes et de systèmes issus des gammes de véhicules ont été réalisés sur des thèmes spécifiques comme l’élément haute tension essentiel à un véhicule électrique, le freinage haute performance carbone céramique, la suralimentation moteurs thermiques (turbocompresseur et compresseur volumétrique), la suspension pneumatique ou la cinématique de fonctionnement 4 roues motrices (mode route et tout terrain).

Au-delà de cette matinée, JLR et le Garac souhaitent renforcer leur partenariat en lançant une nouvelle section du CQP TEAVA (Technicien électricien électronicien automobile). Pour cela, des actions de sensibilisation du réseau seront menées conjointement. Les jeunes recrutés bénéficieront d’un complément de formation pour une meilleure intégration dans les entreprises des deux marques.