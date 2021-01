Le Fonds de garantie des victimes renforce sa politique

Le FGV va procéder à un investissement de 15 millions d'euros pour financer des projets d’inclusion et d’insertion par la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap et/ou d'isolement.

Le Fonds de garantie des victimes consolide sa démarche avec un investissement massif et ciblé. Deux fonds d'investissement à impact (Phitrust Partenaires et Impact Partners) vont ainsi recevoir du FGV une somme de 15 millions d'euros qui contribuera à financer des projets d’inclusion et d’insertion par la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap et/ou d'isolement.

Créé en 2003, Phitrust Partenaires s'est développé autour de deux missions principales. D'une part, agir auprès des grandes entreprises cotées pour qu'elles fassent évoluer leurs pratiques ESG (environnement, social, gouvernance). D'autre part financer et soutenir des entreprises sociales innovantes et inclusives. Impact Partners, fondé en 2007, vise de son côté à accompagner financièrement et humainement des entrepreneurs qui changent d'échelle et d'autres qui veulent se lancer dans des quartiers populaires par exemple.

600 millions d'euros d'indemnités versées en 2019

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie déployée par le Fonds de garantie des victimes depuis plusieurs années. Celui-ci a notamment déjà contribué au développement de l’association Simon de Cyrène qui propose des logements "inclusifs" où cohabitent personnes valides et invalides.

Investi d'une mission d'intérêt général, le Fonds de garantie des victimes vise à indemniser, au nom de la solidarité nationale, les personnes victimes des actes de terrorisme et d’infractions de droit commun telles que les agressions, notamment sexuelles, les violences conjugales, les tentatives d’homicides, les escroquerie ou encore la traite humaine et enfin les victimes d’accidents de la circulation causés par des conducteurs en défaut d’assurance. En 2019, ses 350 collaborateurs ont aidé plus de 100 000 victimes, tandis que le FGV a versé plus de 600 millions d'euros d'indemnités.