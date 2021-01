Le ministère du Travail prolonge le dispositif "un jeune, une solution"

Lancée en juillet 2020, cette prime de 4 000 euros versée à un employeur embauchant un jeune de moins de 26 ans va perdurer au-delà de la fin janvier. Elisabeth Borne a confirmé la nouvelle mettant en exergue les bons résultats de cette initiative.

L'incertitude du moment tout autant que les bons résultats enregistrés depuis six mois ont convaincu la ministre du Travail de prolonger les aides pour l'emploi des jeunes versées dans le cadre de l'opération "un jeune, une solution". Lancée en juillet 2020, celle-ci devait initialement s'arrêter à la fin du mois de janvier. "Les chiffres montrent que notre plan porte ses fruits", s'est félicitée Elisabeth Borne dans une interview accordée au Journal du Dimanche (JDD).

Et de compléter : "La situation sanitaire va rester difficile dans les prochaines semaines et va nous conduire à prolonger (…) la prime de 4 000 euros [par an] pour l’embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI, d’un jeune de moins de 26 ans et les 5 000 euros ou 8 000 euros d’aides pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation".

1,05 million de recrutements

Entre début août et fin novembre 2020, ce dispositif a permis de recruter 1,05 million de jeunes "en CDD d’au moins trois mois ou en CDI", selon la ministre, soit "presque autant qu'en 2019". "Plus de 220 000 primes ont déjà été distribuées", a-t-elle ajoutée. A date, la plateforme 1jeune1solution rassemble plus de 60 000 offres d'emplois grâce à la participation d'un millier de sociétés.

Dans une tribune, une trentaine de chefs d'entreprise appellent à "une mobilisation collective pour la jeunesse française" et ambitionnent, tous ensemble, de voir le site internet proposer plus de 100 000 opportunités d'emploi.