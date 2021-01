Mov'eo change d'identité et devient NextMove

Le pôle de compétitivité francilien, qui soutient depuis 2006 les initiatives d'innovation liées à la filière de l'automobile et des mobilités, change de nom. NextMove marque le nouveau départ d'une organisation qui fédère désormais une chaîne de valeur très large.

Quinze ans après son lancement, Mov'eo se réinvente. Parce que la mobilité de demain se prépare aujourd'hui, le pôle de compétitivité devient en 2021 NextMove. Un changement de nom qui matérialise le virage pris en novembre 2019 avec la fusion entre Mov’eo, le Ravi et l’Aria Normandie. NextMove vise à consolider et poursuivre les actions d'innovation et d'excellence industrielle entreprises auparavant au sein de la filière sur les régions Île-de-France et Normandie.

En se rassemblant sous une même entité, les trois organisations représentent désormais tous les acteurs de la chaîne de valeur (industriels, fournisseurs de services, collectivités, entrepreneurs, chercheurs, académiques et institutions). Le pôle passe ainsi de 380 à 600 membres sous l’entité NextMove, avec l’objectif d’atteindre les 800 membres d’ici 2022. Cette union permet également d’accroître davantage le travail collaboratif entre ses membres.

"Collaboration is the driver"

"Les prochaines années vont être charnières pour se positionner sur des technologies, services et marchés-clés. Notre territoire, dont le cœur est la Vallée de la Seine, la « Mobility Valley » française, ne peut perdurer qu’en possédant une capacité complète d’innovation, de développement, d’expérimentation et d’industrialisation de solutions de mobilité. Cette capacité ne peut s‘acquérir que collectivement, et c’est en rassemblant tous les acteurs de la filière et de la chaîne de valeur que nous relèverons ces défis et consoliderons cet écosystème qui crée plus de valeur et d’emplois en France", explique Rémi Bastien, président de l'organisation.

L'adoption de ce nouveau nom, qui exprime l'importance de préparer le "coup d'après", s'accompagne également du déploiement d'une nouvelle charte graphique (logo, couleurs) et d'une nouvelle signature de marque, "Collaboration is the driver", qui en dit long sur la philosophie de NextMove.