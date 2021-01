Suite au second confinement, le chômage est reparti à la hausse

Selon les données du ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a progressé de 0,9 %, à hauteur de 3,828 millions, en novembre 2020. Les moins de 25 ans ont été les plus impactés par cette situation.

Mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. Comme il fallait s'y atteindre, la situation s'est dégradée lors des premières semaines du dernier confinement. Ainsi, selon les dernières statistiques publiées le 28 décembre 2020 par la Dares, la direction chargée des études au ministère du Travail, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A de Pôle Emploi) a augmenté de 0,9 % (34 400 cas) en novembre dernier pour un total de 3,828 millions.

Cette tendance est supérieure de dix points au résultat enregistré fin février, avant le début de la récession. Bien que prévisible, ce résultat marque un coup d'arrêt après six mois de baisse ininterrompue.

Plus de 6 millions de demandeurs d'emploi

En regardant les données de la Dares plus en détails, on note que cette dégradation du marché de l'emploi touche toutes les tranches d'âge de la population. Elle s'avère toutefois plus marquée chez les moins de 25 ans qui accusent une hausse de 2,1 % de demandeurs d'emploi contre +0,7 % chez les 25-49 ans et +0,9 % chez les plus de 50 ans.

Enfin, du côté de ceux ayant exercé une activité réduite (catégories B et C), le bilan de novembre 2020 s'est avéré plutôt bon avec une baisse des demandeurs de 1,3 %. Toutes catégories confondues, on dénombre un peu plus de 6 millions de personnes sans emploi, un niveau stable sur un mois mais qui reste excessivement élevé.