Autobiz muscle sa solution d'estimation VO avec la technologie de Monk

A la faveur d'un partenariat noué avec Monk, les outils d'Autobiz vont s'enrichir d'une nouvelle intelligence artificielle de reconnaissance des dégâts. Le spécialiste de la cotation de véhicules pourra ainsi fiabiliser les estimations des frais de remise en état.

Autobiz et Monk ont annoncé, le 11 janvier 2021, s'être rapprochés en vue d'intégrer les technologies de la start-up française dans les outils d'estimation de reprise du spécialiste de la cotation. Un accord qui fait du duo l'un des tout premiers en Europe à associer une base de données automobiles avec une solution de reconnaissance des dégâts, dans le cadre de l'activité VO.

L'ambition étant en effet pour Autobiz de profiter de l'avancée de Monk en matière de détection des impacts pour maîtriser davantage les frais de remises en état des VO, générer une description détaillée pour revendre les véhicules repris plus rapidement, et enfin, calculer les prix de reprise et de revente avec le plus de sécurité et de précision possible pour optimiser ses marges.

"Nous utilisons déjà l’intelligence artificielle pour le calcul automatisé des prix de reprise, avec beaucoup de succès. Plus de 90% de nos décisions d’achat en point de vente sont calculés par nos algorithmes, rappelle Emmanuel Labi, le directeur général d’Autobiz. L’ajout de l’intelligence artificielle de Monk dans nos process va permettre de réduire encore le temps nécessaire à une inspection et homogénéiser les relevés de frais entre les commerciaux". Le choix d'un tel accord a été dicté par la volonté de fluidifier le parcours de traitement des VO à l'entame d'une année 2021 qui pourrait s'avérer sous tension.

A travers ce programme de coopération, Autobiz fournit à Monk des dizaines de milliers de jeux de données, issus de ses outils, ainsi qu’une plateforme de tests de plus de 100 acheteurs professionnels. A partir du premier trimestre 2021, ce seront plus de 4 500 points de vente et exploités par 8 constructeurs déjà clients des solutions de reprise d’Autobiz qui pourront bénéficier de cette innovation au travers d'un smartphone ou d'une tablette tactile. "Avec ce partenariat nous démontrons ensemble que le processus de rachat d'un véhicule d'occasion peut se faire en grande partie à distance grâce nos algorithmes, et ce à grande échelle. Ce projet commun permettra ainsi à de nombreux acteurs du remarketing d’accéder aux outils que nous avons développé pour leur filière depuis déjà depuis plusieurs mois", s'est félicité Aboubakr Laraki, cofondateur et PDG de Monk.

Sorti de terre en 2019, Monk est parvenu à lever 2,1 millions d'euros en juin dernier. Une opération financière qui permettait alors à l'entreprise de s'inscrire dans une stratégie de renforcement de la R&D, grâce notamment en développant les ressources humaines. La solution avait été validée par direction de Getaround (ex-Drivy), le spécialiste de la location courte durée.