ZF fonde Data Venture Accelerator pour diversifier son modèle économique

L'équipementier allemand présente Data Venture Accelerator, un hub international d'entreprises. Sous l'ombrelle de ZF, celles-ci pourront finaliser et commercialiser de nouvelles offres de produits et services.

Alors que s'ouvre virtuellement le CES Las Vegas 2021, ZF compte parmi les premiers à dégainer. L'équipementier allemand a dévoilé les contours d'une nouvelle structure, le Data venture Accelerator, qui se destine à faire évoluer le modèle d'affaires du groupe vers davantage de commerce des données. Pensé comme un hub international, il hébergera un grand nombre d'entreprises de tous horizons et de sensibilités variées.

Ainsi, ZF, qui possède déjà une expertise dans les activités reposant sur l'exploitation des données dans les domaines de la télématique poids lourds et remorques et de l'énergie éolienne, entend aller plus loin en offrant à ses sociétés partenaires de concevoir et de mettre en œuvre de nouveaux produits et services exploitants les grandes masses d'informations. Motif pour lequel la structure Data Venture Accelerator sera confiée au département ZF Innovation & Technologie, a fait savoir le groupe par voie de communiqué.

Trois cellules distinctes complémentaires

Son action se concentrera sur développement de produits qui ont démontré leur valeur et leur faisabilité technologique. Les équipes de Data Venture Accelerator auront donc à charge de sélectionner les concepts innovants dont la faisabilité est avérée pour les aider à passer à l'échelle. "Avec le Data Venture Accelerator, nous avons développé un modèle opérationnel qui permettra à de telles initiatives de se traduire plus rapidement et plus efficacement en offres de produits qui répondront aux besoins de nos clients et de la société", soutient Dr Dirk Walliser, le vice-président exécutif R&D, Innovation et Technologie.

En pratique, le Data Venture Accelerator se décompose en trois éléments majeurs. Il y aura le Venture "Speedboats", soit des équipes indépendantes, autonomes et pluridisciplinaires établies dans le seul but d’accélérer la mise sur le marché d’offres liées à la data, avec un mode de gouvernance de type capital-risque. Ensuite, il y aura le Data Business Centers of Excellence (CoE) qui regroupe des experts pour assurer l'application cohérente des processus, méthodes et outils de chacune des Entreprises Venture "Speedboats". Et enfin, ZF a constitué une équipe marché commune, soit une somme d'experts en produits ZF et en data, travaillant en étroite collaboration pour répondre aux besoins des clients.