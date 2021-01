Audi France enthousiaste pour 2021

Après une année 2020 difficile, Audi France préfère souligner les points positifs qu'ont été la digitalisation et l'engagement du réseau. En chiffres, la marque aux anneaux a vu ses ventes reculer de 21,2 %, à 45 360 unités.

"L’année 2020 restera dans les esprits pendant longtemps commente Lahouari Bennaoum, directeur Audi France. Nous avons su nous adapter et sommes parvenus à contenir la baisse de nos ventes. Nous avons notamment accéléré la digitalisation de nombreux services tout en conservant une proximité avec notre clientèle grâce à l’engagement de notre réseau de distribution."

En chiffres, Audi France a conclu l'exercice 2020 avec 45 360 immatriculations VP et 623 sur le marché des dérivés VUL, selon les chiffres de AAA-Data, soit 45 983 unités. La marque a donc reculé de 21,2 % en VP et 23,1 % en VUL. Audi annonce ainsi une part de marché VP de 2,77 %, en croissance de 0,15 point.

Le directeur d'Audi met aussi en avant l'offensive électrique de la marque, "avec la commercialisation de nombreux modèles hybrides rechargeables, baptisés TFSI e, sur les gammes Audi Q5, Q7, Q8, A6, A7, A8 et nouvelle A3 Sportback." Le vaisseau amiral électrique, le SUV e-tron, a totalisé 803 immatriculations dans l'Hexagone, avec 488 unités pour l'e-tron et 315 unités pour l'e-tron Sportback. Mais le gros des volumes électrifiés est à mettre au crédit de la gamme 48V et hybride rechargeable. En effet, elle a représenté 16 920 unités. Le bestseller électrifié de la marque a été le Q5 avec 3 488 immatriculations.

Cette offensive va se poursuivre en 2021 avec, notamment, la montée en puissance de l'A3 hybride rechargeable. "Nous regardons 2021 forts de ce que nous avons appris l’an passé et enthousiastes grâce à nos nouveautés à venir avec l’arrivée prochaine des Audi e-tron GT et Q4 e-tron, explique Lahouari Bennaoum. Même si le contexte sanitaire reste instable nous restons optimistes et positifs sur les perspectives 2021."