Laurent Rossi prend la direction d’Alpine

Le groupe Renault confie les rênes de la marque Alpine à Laurent Rossi. Il chapeautera notamment à ce titre Alpine Cars, l'écurie de F1 et plus largement le sport et la compétition. Son prédécesseur, Cyril Abiteboul, a fait savoir qu'il quittait le losange.