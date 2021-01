Bosch mise sur l'IAoT

Au CES 2021, Bosch a tenu une conférence pour présenter ses nouveaux axes stratégiques. Quel que soit le domaine concerné, le groupe allemand entend s'appuyer sur des solutions qui combinent étroitement l'intelligence artificielle et la connectivité.

Bosch a rempli son contrat. Celui d'afficher un bilan carbone neutre, comme le groupe mondial s'y était engagé il y a 18 mois. Cette annonce faite en ouverture de la conférence virtuelle tenue par l'équipementier, dans le cadre du CES, le 11 janvier 2021, a légitimé le reste du propos tenu par les représentants de l'entreprise allemande. Bosch a affiché au salon de Las Vegas sa volonté de miser sur une combinaison d'intelligence artificielle et de connectivité pour franchir les futurs paliers et concevoir les solutions de demain.

Les champs d'application de cette approche seront multiples, car Bosch y voit le seul moyen d'accroître l'efficacité énergétique, voire de combattre la pandémie. Dans cette veine, la mobilité n'y échappe pas. Et si les conducteurs de voitures électriques bénéficient de services basés sur la mobilité tels que "Battery in the Cloud", une solution qui réduit l’usure de la batterie jusqu’à 20 % grâce à une analyse logicielle intelligente, la nouveauté en ce début d'année 2021 vient d'ailleurs.

Le groupe Bosch a révélé, en effet, avoir fondé, en début d'année 2021, une division baptisée "Cross-Domain Computing Solutions", centralisée aux Etats-Unis et qui ne fédère pas moins de 17 000 collaborateurs. L'équipementier y a attaché des ingénieurs en matériel et en logiciel afin de mettre au point des ordinateurs de bord, des capteurs et des calculateurs divers et variés. Bosch estime pouvoir ainsi aboutir à des solutions favorisant une simplification du développement des véhicules et un lancement plus rapide de nouvelles fonctions.

En dix ans, le nombre de lignes de code nécessaires au fonctionnement des véhicules est passé de 10 à 100 millions, selon les analyses de Michael Bolle, le directeur technique du groupe. Il pourrait rapidement atteindre la barre des 500 millions. En montant en compétence sur le rapport entre intelligence artificielle et connectivité, l'équipementier souhaite améliorer le coût de la mobilité, gagner en indépendance sur le prix énergétique, ouvrir de nouveaux segments et débloquer des potentiels humains et techniques.