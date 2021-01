Le prix des VO britanniques en hausse

D'après le baromètre d'Auto Trader, le prix moyen des véhicules d'occasion n'a cessé de gonfler, en 2020, de l'autre côté de la Manche. Les Anglais ont massivement cherché à faire des acquisitions en ces temps de risques sanitaires.

Selon les derniers résultats de l'indice des prix en point de vente d'Auto Trader, qui se fonde sur une analyse quotidienne des prix d'environ 900 000 véhicules, il apparait que le montant moyen réclamé pour une voiture d'occasion, au Royaume-Uni, était de 14 085 livres en décembre 2020 (15 600 euros environ). En comparaison à 2019, cela correspond à une inflation de 8,1 % à périmètre constant.

Il s'agissait du neuvième mois consécutif de hausse, ponctuant une année particulièrement sous tension. En 12 mois, les analystes ont noté une augmentation de 4 % du prix moyen des VO, outre-Manche, en glissement annuel en 2020. Pour mémoire, le phénomène s'était limité à une croissance de 0,5% en 2019.

Les prix ont été tirés par la raréfaction de l'offre sur le marché et par les niveaux élevés de la demande des consommateurs. En dépit des multiples phases de confinement et des restrictions imposées à travers le Royaume-Uni en 2020, les tarifs n'ont connu aucun fléchissement durant l'année. Preuve en est, la place de marché exploitée par Auto Trader a enregistré plus de 673 millions de visites en 2020, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à l'exercice précédent. Rien qu'en décembre 2020, les visites ont augmenté de 20 % en glissement annuel.