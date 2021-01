MCAutomobiles entre dans le giron de l'espagnol OK Mobility Group

La centrale d'achat VO au potentiel de 4 000 unités par an a été reprise par le groupe espagnol spécialisé dans les solutions de mobilité. Le fondateur de MCAutomobiles, Marc Carlin, reste aux manettes pour piloter tous les futurs développements au programme.

Un mois après la cession de l'entreprise Le Temple Automobile au groupe Jacques Bervas, un autre emblème de la distribution de véhicules d'occasion BtoB change de main. MCAutomobiles, l'affaire montée en 1991 par Marc Carlin, est passée dans le giron de l'espagnol OK Mobility Group, a-t-on appris le 11 janvier 2021. Une transaction dont le montant n'a pas été révélé par les entreprises concernées.

La rumeur enflait depuis quelques semaines, voilà l'opération révélée. "J'ai saisi cette opportunité pour donner les moyens à mon entreprise de se développer et de s'inscrire dans le temps", a expliqué au Journal de l'Automobile Marc Carlin, qui conserve un rôle de directeur général de cette nouvelle filiale ouverte par OK Mobility Group. "Ainsi, je pourrai préparer sereinement la passation de pouvoir", se félicite le fondateur âgé de 61 ans.

Ok Mobility Group et MCAutomobiles se connaissent de longue date pour avoir collaborer dans le cadre des activités commerciales du grossiste. En tant qu'acteur majeur de la location courte durée, l'opérateur espagnol comptait parmi les fournisseurs auxquels les équipes de Marc Carlin ont recours pour alimenter les stocks. "Cette acquisition n'implique pas de changement de stratégie dans la distribution de nos VO, ni pour OK Mobility Group ni pour MC Automobiles. Il s’agit là d’une démarche naturelle par laquelle nous continuerons à rechercher l'efficacité et à établir des synergies", a tenu à rassurer Othman Ktiri, président-fondateur de OK Mobility Group.

Le remarketing dans l'ADN

Les 16 salariés de MCAutomobiles ont reçu la confirmation que leurs postes seront conservés. Lors du dernier exercice fiscal, clos en septembre 2020, ceux-ci ont fait état de plus de 4 000 ventes de VO à professionnel et de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. "Nous avons signé notre meilleure année", rappelle encore Marc Carlin. Fort d'une nouvelle puissance financière, il s'estime en mesure d'aller plus loin désormais. "OK Group produit des VO en Europe et nous leur ouvrons nos infrastructures. Sous peu, nous devrions présenter des projets de développement", confie encore le dirigeant français.

Fabriquer du VO par ses activités de location et maîtriser la chaîne en aval, telle est la stratégie inscrite dans l'ADN de l'entreprise espagnole. Avec OK Cars Retail et OK Premium Cars, elle entretient d'ailleurs deux réseaux de distribution. Un modèle économique qui a amené OK Mobility Group à réaliser des investissements au Portugal, en Italie, depuis peu en Allemagne et maintenant en France. Au total, le groupe dispose de plus 400 collaborateurs et plus de 30 bureaux répartis sur le territoire européen.