Tesla ouvre les portes de trois nouveaux centres en France

En ajoutant trois nouveaux centres, à Mulhouse, Montpellier et Chambéry, Tesla peut maintenant compter sur un réseau de 18 succursales en France.

Tesla conforte son réseau en France. Après les récentes inaugurations des centres de Lille (59) et de Strasbourg (67), le constructeur américain officialise l’ouverture de trois nouveaux centres durant le premier trimestre 2021. Il s’agit des succursales de Chambéry (73), Mulhouse (68) et Montpellier (34). Elles porteront à 18 le nombre de centres Tesla en France proposant des activités commerciales et/ou d’après-vente. Et ce développement devrait bien se poursuivre cette année, précise la marque.

Le site de Chambéry permet dès aujourd’hui aux Savoyards de rencontrer les équipes Tesla, de réaliser des essais sans contact et de prendre livraison de leur nouveau véhicule. A partir du deuxième trimestre 2021, les activités d’après-vente compléteront l’ensemble. Il en sera de même à Mulhouse et Montpellier, avec le lancement des activités commerciales et de livraison d’ici à la fin mars, complétées au deuxième trimestre par les activités de service.

En complément, chacun de ces sites disposera, dès leur ouverture, d’un ou de plusieurs techniciens mobiles qui sillonneront la région pour effectuer des opérations de maintenance directement au domicile ou au travail des propriétaires de Tesla. Ces techniciens, équipés de Model S spécialement adaptées, peuvent effectuer près de 80 % des opérations de maintenance, rappelle la marque.

Cette expansion du réseau et la disponibilité de nouveaux techniciens mobiles dans l’Hexagone a permis, selon Tesla, d’augmenter le nombre de créneaux d’intervention de 140 %. Le constat est similaire à l’échelle du Vieux Continent puisque le nombre de centres y a augmenté de 30 % en 2020, permettant de proposer 99 % de créneaux d’intervention en plus, mais aussi de diminuer de 54 % le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous.