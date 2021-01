Le million malgré tout pour Skoda en 2020

Si la marque tchèque a encore une fois dépassé le million de véhicules livrés en 2020, elle a particulièrement souffert de la crise avec un volume en repli de 19,2 %.

En 2020, Skoda a livré 1 004 800 de véhicules dans le monde. Il s’en est donc fallu de peu pour que la marque passe sous la barre symbolique du million qu’elle a dépassé pour la septième année consécutive. La crise sanitaire n’a pas épargné l’entité du groupe Volkswagen qui a vu ses volumes fondre de 19,2 % au cours des 12 derniers mois. Fin 2019, elle émargeait à 1 242 800 véhicules.

L’année 2020 aura été marquée par l’arrêt des usines de production pendant 39 jours et l’arrêt de tout le business de vente au deuxième trimestre. Un phénomène qui n’a épargné personne, pas plus Skoda qu’un autre. Le constructeur se félicite toutefois d’avoir pu reprendre son élan à compter du second semestre au cours duquel 578 100 véhicules ont été livrés, contre 426 700 sur la première partie de l’année.

"La livraison de plus d'un million de véhicules dans le monde entier est un grand succès pour Skoda, surtout dans le contexte de la pandémie actuelle et de l'arrêt de production de cinq semaines en Europe qui en a résulté lors de la première vague au printemps", estime Thomas Schäfer, le PDG de Skoda. Il tient au passage à remercier "les équipes de vente, les importateurs et les concessionnaires pour cet effort commun."

Sans surprise, le modèle le plus prisé de la marque a été l’Octavia avec 257 400 unités, bien qu’elle ait accusé une chute de 29,2 % de ses ventes. On trouve ensuite un trio de SUV composé du Karoq (137 200, -10,1 %), du Kodiaq (131 600, -23,4 %) et du Kamiq (128 500, +99 %), suivi des berlines Fabia (105 500, -39 %), Superb (86 200, -17,8 %), Rapid (79 700, -43,9 %) et Scala (63 200, +61,7 %). En queue de peloton, les modèles électriques Citigo, écoulée à 15 000 unités, et Enyaq, dont les 600 premiers exemplaires ont été livrés en décembre.

C’est en Europe de l’Ouest que Skoda a réalisé sa meilleure performance commerciale avec 434 500 livraisons, un volume en repli de 16,5 %. Son principal marché de la zone a été l’Allemagne – il s’agit de son 2e marché mondial – avec 161 800 unités (-15,4 %). En France, les volumes ont été plus modestes avec 29 875 mises à la route, un total en baisse de 18,1 %. Viennent ensuite l’Europe centrale (181 900 unités, -15,7 %), la Chine (173 000 unités, -38,7 %), la Russie (94 600 unités, +6,8 %) et l’Europe de l’Est (39 800 unités, -20,8 %).

Pour Alain Favey, membre du conseil d'administration de Skoda en charge des ventes et du marketing, "les douze derniers mois ont été une étape décisive à tous les niveaux, montrant clairement que notre stratégie fonctionne, que nos programmes sont efficaces et que notre gamme de modèles modernes répond à une demande des clients". Il se déclare en outre "prudemment optimiste pour les mois à venir", précisant qu’il n'est "pas possible de faire une déclaration fiable sur l'évolution future du marché à ce stade."