Année 2020 délicate pour Volkswagen Véhicules Utilitaires

La marque en charge des utilitaires légers au sein du groupe VW a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Ses ventes ont plongé de 24,4 %, à 371 700 unités.

2020, année à oublier pour Volkswagen Véhicules Utilitaires. La marque en charge du business des utilitaires légers au sein du groupe allemand n’a pas échappé au marasme économique, conséquence de la crise sanitaire. Ses ventes ont sombré de 24,4 % l’an passé, pour atteindre 371 700 unités, loin des 491 600 mises à la route de 2019. Signe que l’année n’a pas été un long fleuve tranquille, il n’y a qu’en septembre que le niveau d’activité de la marque a été supérieur à celui de 2019. La suite des événements n’a guère été favorable, VW VU déplorant qu’il n’ait "été possible de maintenir cette tendance positive pendant les derniers mois de l’année (…) suite à une nouvelle hausse du nombre d’infections et à la promulgation de nouvelles restrictions à l’activité commerciale."

Aucun modèle au catalogue n’est passé entre les gouttes. Le Transporter a dévissé de 24,7 %, à 145 000 unités. Le Caddy de 27,3 %, à 112 000 unités. L’Amarok et le Crafter n’ont pas fait mieux, respectivement à -28,1 % et -13 %, soit 52 100 et 61 700 unités. La marque n’a pas pu compter sur le nouveau Caddy, dévoilé en fin d’année 2020 mais dont le lancement a été perturbé. Seuls quelques distributeurs allemands et certains de leurs confrères européens ont eu le privilège de le recevoir. Un souci qui sera réglé dans les prochaines semaines. La production de l’Amarok s’est quant à elle arrêtée mi-2020 sur le site de Hanovre. Il faudra désormais patienter 2022 pour découvrir la nouvelle génération du pick-up développée avec Ford.

VW VU signale enfin que 2 700 ventes de véhicules électriques ont été comptabilisées l’an passé, notamment grâce au e-Crafter qui a cumulé 1 100 mises à la route. La part des électrifiés devrait monter en régime cette année avec le Transporter électrifié par ABT et le Multivan décliné en hybride rechargeable. Quant à l’ID.Buzz, le fourgon électrique nouvelle génération, il est prévu en 2022.

Au niveau géographique, c’est logiquement en Europe de l’Ouest que le constructeur a réalisé l’essentiel de son activité. 264 900 véhicules y ont été écoulés, soit 21,8 % de moins qu’en 2019. Avec 101 000 unités (-20,2 %), l’Allemagne a devancé la Grande-Bretagne (36 500, -24,3 %) et la France (15 900, -21,5 %). L’Europe de l’Est (33 800), l’Amérique du Nord et du Sud (35 000), l’Asie-Pacifique (15 300) ou encore l’Afrique (7 700) ont de leur côté modestement contribué à l’activité de la marque.