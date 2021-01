Le réseau Kia a préservé sa rentabilité en 2020

2020 n'a clairement pas été de tout repos, y compris pour les constructeurs et leurs distributeurs. Mais tout n'est pas à oublier non plus, et les performances de Kia en France le prouvent. D’abord puisque le constructeur est de ceux qui, dans cette année chaotique, ont le mieux réussi à maintenir leur niveau de ventes, avec un repli de "seulement", 13,3 % à un peu plus de 39 000 unités. Le constructeur est ainsi parvenu à s’octroyer une part de marché de 2,4 %, un record, mais a également fait état d’une rentabilité préservée.

A fin octobre 2020, cette dernière s’est affichée à 1,4 %, soit le même niveau que les deux années précédentes. Il s’agit aussi du plus haut niveau enregistré par la filiale française sur la dernière décennie. La marque revient d’ailleurs de loin puisque en 2013 et 2014 par exemple, ce niveau de rentabilité plafonnait à 0,3 %. En 2020, le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités des concessions enregistrait, toujours à fin octobre, une hausse de 2,4 % pour le VN, de 4,3 % pour le VO, de 2,1 % pour les PR et enfin de 3,2 % pour l’atelier.

Une belle performance auprès des particuliers

Ces belles performances ont notamment été permises par une gamme électrifiée qui a su trouver son public. Sur l’ensemble des 39 052 immatriculations de VN réalisées en 2020, les ventes de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques ont représenté plus de 39 % du global, contre 16 % en 2019, avec 15 341 immatriculations.

A noter également un bon mix de ventes de la marque, qui a su notamment résister sur le canal des particuliers. Alors que cette clientèle a représenté près de 47 % des immatriculations globales sur le marché français, cette proportion a atteint 67,4 % du côté de Kia. Le constructeur a ainsi gagné 0,4 point de part de marché pour atteindre 3,4 % et se positionne au 8e rang des marques les plus vendue aux particuliers.

Progression attendue du côté du BtoB

Une progression est en revanche attendue du côté des professionnels. Sur ces canaux qui se sont pourtant les mieux tenus en 2020, Kia a perdu 4 % en volume, mais a gagné 0,1 point de part de marché, à 0,9 %. Objectif de la marque en 2021 : profiter d'une possible rebond des immatriculations sur ce canal grâce à ses nouveautés. Au programme, les versions hybrides rechargeables de la XCeed berline et break, du Sorento, et d’un nouveau modèle, proposé au second semestre, le premier issu de la nouvelle plateforme E-GMP du groupe Hyundai, consacrée exclusivement aux véhicules électriques.

Ainsi, sur un marché du VP neuf estimé à 1,9 million d’unités, Kia se fixe l’objectif d’atteindre 47 500 véhicules et 2,5 % de part de marché. Sur le canal des professionnels, le sud-coréen envisage d’atteindre 1,5 % de pénétration en 2021, soit une ambitieuse hausse de 0,6 point.