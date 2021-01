General Motors à l'assaut des VUL électriques

Profitant du CES 2021, Mary Barra, la présidente de General Motors, a officialisé la création de BrightDrop, une nouvelle filiale qui place le constructeur américain sur le segment des utilitaires électriques de livraison. Deux produits sont attendus en 2021.

La contre-offensive est lancée. Face à la montée en puissance de Tesla et autres Rivian et Amazon, General Motors a présenté le 12 janvier 2021 son programme sur le terrain des véhicules électriques de livraison. Par la voie de Mary Barra, sa présidente, qui assurait la conférence planifiée lors du CES de Las Vegas, le groupe a annoncé la création d'une nouvelle filiale, baprisée BrightDrop, qui proposera notamment des camionnettes de livraison et des services de logistique.

GM veut offrir "tout un écosystème de produits électriques, de logiciels et de services", a fait savoir le groupe. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que ses ambitions prennent forme. Dans quelques semaines sortira le BrightDrop EP1. Un objet comparable à une grande boîte de livraison circulant à moins de 5 km/h sans conducteur qui peut transporter jusqu'à 90 kilos de marchandises sur des courtes distances, depuis le véhicule de livraison jusqu'à la porte du client ou dans des entrepôts, par exemple.

Un premier produit qui sera suivi, en fin d'année, de la commercialisation du BrightDrop EV600. Là, il s'agit d'une camionnette électrique plus classique. GM annonce une autonomie de 400 km par charge grâce à la batterie Ultium, développée par le constructeur lui-même en partenariat avec LG Chem. A ceci, GM prévoit d'ajouter des services, comme des infrastructures de recharge ou une plateforme de logiciels pour gérer les flottes de produits BrightDrop.

FedEx pour ouvrir le bal

Le premier client a été trouvé. Lors de la conférence de Mary Barra, il a été révélé que le transporteur FedEx a signé un contrat pour sa division FedEx Express. "Notre besoin pour des moyens de transport fiables et durables n'a jamais été aussi important, a justifié Richard Smith, le responsable pour les Amériques de FedEx Express. Avec cette nouvelle gamme de produits, nous contribuerons à améliorer la sûreté, la sécurité et la rapidité des livraisons FedEx Express, tout en réduisant notre impact environnemental et en protégeant le bien-être de nos coursiers". Les détails du contrat n'ont pas été communiqués.

GM parie sur le fait que d'ici 2025, le marché américain du transport de colis, de la livraison de nourriture et de la logistique inverse (soit les opérations liées aux activités de recyclage) dépassera la barre des 850 milliards de dollars. Selon le Forum économique mondial, la demande de livraison urbaine sur le dernier kilomètre, alimentée par le commerce électronique, devrait augmenter de 78 % d'ici 2030, entraînant une augmentation de 36 % du nombre de véhicules de livraison dans les 100 premières villes du monde. Dans le même temps, cette augmentation de la demande devrait entraîner une augmentation de près d'un tiers des émissions de carbone liées à la livraison.