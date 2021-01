Lex Autolease choisit Masternaut pour la gestion de son parc

La filiale du groupe Michelin fournira ses solutions et services de gestion de flotte connectée à Lex Autolease, entreprise britannique spécialisée dans la gestion et la location de véhicules.

Masternaut élargit son portefeuille client en y ajoutant Lex Autolease. Dans le cadre d’un accord de long terme, la filiale du groupe Michelin fournira au britannique, spécialisé dans la gestion et la location de véhicules, ses solutions et services de gestion de flotte connectés pour l’ensemble de son parc de véhicules particuliers et utilitaires légers au Royaume-Uni. Pour rappel, Lex Autolease gère actuellement plus de 340 000 véhicules et était à l'origine, en 2019, d'un véhicule particulier et d'un utilitaire léger neuf sur 28 immatriculés au Royaume-Uni.

En s’équipant des outils Masternaut, Lex Autolease sera en mesure de fournir à ses clients une offre de leasing complète et de les accompagner dans la réduction de leur consommation de carburant - coût le plus important pour les entreprises- ainsi que leurs émissions de CO2. Et ce, en comprenant comment les conducteurs utilisent leur véhicule. Autre bénéfice visé par Lex Autolease, l’augmentation de productivité opérationnelle ainsi que l’amélioration de la sécurité de ses conducteurs via un suivi accru de l’état du parc notamment.

Pour ce faire, la filiale du groupe Michelin s’appuiera sur les données d'entretien collectées directement à partir des véhicules, ainsi que via l’application de vérification de véhicules SmarterDriver, qui permet aux conducteurs de rapidement signaler l'état de leur véhicule et de suivre les éventuels dysfonctionnements jusqu'à leur résolution. Enfin, ce partenariat sera également l’occasion pour l’entreprise britannique de poursuivre le verdissement de son parc de véhicules commerciaux à travers l’intégration de modèles électriques. A l'heure actuelle, sa flotte de 340 000 véhicules compte 37 000 modèles à carburant alternatif. Lex Autolease a généré, en 2019, l'immatriculation d'un véhicule électrique sur 14 livrés au Royaume-Uni.