Free Now confie à WeNow le challenge de l'éco-conduite

WeNow a signé un accord à l'échelle européenne avec la plateforme de VTC Free Now, dans le cadre du plan de neutralité carbone de l'entreprise. Le contrat porte sur la formation des chauffeurs à l'éco-conduite et l'installation de boîtiers.

WeNow vient de remporter un contrat ambitieux. La société française a été retenue par la plateforme de VTC Free Now détenue par BMW et Daimler pour équiper les véhicules de boîtiers télématiques et former les chauffeurs à l'éco-conduite, a-t-on appris par voie de communiqué le 14 janvier 2021. Un contrat dont le périmètre concerne le territoire national.

Ce partenariat s'inscrit dans le projet de Free Now d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Une ambition qui pour mémoire, implique un lourd investissement dans la transformation de la flotte et l'incitation des clients. "Avec WeNow, nous impliquons nos chauffeurs partenaires pour les former à l’éco-conduite et ces actions auront un effet immédiat aussi bien en termes d’émissions de CO2 que de consommation de carburant, ce qui n’est pas anodin économiquement pour eux", précise Antoine Lieutaud, directeur général France de Free Now.

En deux temps, WeNow va donc équiper des chauffeurs partenaires de Free Now avec son boîtier éco-conduite puis leur dispenser une formation aux gestes d’éco-conduite en analysant chacune des courses réalisées. Free Now et WeNow nourrissent un double objectif, celui d'aider à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2, d'une part, et préparer les chauffeurs à la conduite des véhicules électrifiés, d'autre part.

“Le coaching éco-conduite connecté est un outil de conduite du changement fondamental pour que les conducteurs adoptent une conduite compatible avec les futurs véhicules électrifiés. C’est aussi intéressant pour les clients de Free Now, car un chauffeur qui éco-conduit, en plus d’être plus responsable, aura une conduite agréable pour ses passagers”, indique Valérie Mas, la co-fondatrice et co-dirigeante de WeNow. Un premier panel sera constitué d'une trentaine de chauffeurs conduisant des véhicules roulant au diesel, dont les bons résultats seront valorisés. WeNow et Free Now prévoient un premier retour d’expérience sur ce partenariat d’ici quelques semaines.