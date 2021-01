La Renault 5 est de retour !

Parmi les 14 modèles que va lancer la marque Renault d'ici 2025, il y en aura un plus symbolique que les autres : la Renault 5. Elle sera 100 % électrique et Luca de Meo la promet abordable.

"Je connais par expérience ce que peut engendrer pour une marque le retour d'un modèle culte" a indiqué Luca de Meo en dévoilant le concept d'une R5 électrique. Il faut dire que le directeur général de Renault a été, dans une autre vie, le maître d'œuvre marketing du retour de la Fiat 500 en 2007. On connaît aujourd'hui le succès de ce modèle et son impact sur Fiat.

Pour marquer cette Renaulution, il fallait un symbole fort et ce sera donc la R5. Elle sera électrique "mais abordable" a souligné Luca de Meo qui a prévenu que "ce n'est que le début." Il faut dire que le plan produits pour la marque Renault est chargé d'ici à 2025 avec 14 lancements dont 7 seront 100 % électriques et 7 seront sur les segments C et D. Ces deux derniers segments devant représenter 45 % du mix des ventes en 2025.

Parmi les conséquences de cette réorganisation, Renault table sur un prix moyen en hausse de 5 000 euros en 2023 et de 7 000 euros en 2025. Toute la gamme au losange sera électrifiée et 80 % des modèles seront basés sur trois plateformes (CMF-B/EV, CMF-C/D, CMF-EV) et il subsistera 4 familles de moteurs (1 diesel, 1 essence et 2 EV, allant de 45 à 400 ch) contre 8 aujourd'hui. Mais revenons sur la R5.

Dessinée par les équipes de Gilles Vidal, un transfuge de chez PSA maintenant en charge du design de la marque Renault, cette R5 prototype "s’inspire d’un modèle culte de notre patrimoine, a-t-il indiqué. Ce modèle incarne simplement la modernité, un véhicule ancré dans son temps : urbain, électrique, charmant."

Pour l'heure, pas de date de lancement, mais pour bien coller à cet héritage, l'année 2022 serait la bienvenue car la R5 originelle a débuté sa carrière commerciale en 1972. Une renaissance 50 ans après. Comme une certaine Fiat 500.