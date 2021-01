Dacia va s'attaquer au segment C-SUV

Avec la généralisation de la plateforme CMF-B chez Dacia et Lada, la business unit regroupant les deux marques vise encore plus de rentabilité. Sept nouveaux produits seront lancés d'ici 2025 dont le Bigster chez Dacia, un SUC du segment C, et le retour de l'ionique Niva chez Lada.

A l'image de la gamme Renault, Dacia va également mettre l'accent sur le segment C. En effet, à l'horizon 2025, le concept Bigster, dévoilé aujourd'hui, arrivera sur le marché. Mais d'ici là, Dacia va évoluer et notamment se rapprocher de Lada, les deux marques sont réunies dans la même business unit, pour encore plus d'efficacité.

"Dacia sera toujours Dacia et va continuer de proposer des modèles fiables et qui font sens pour les clients, l’achat malin au meilleur rapport prix-valeur, a expliqué Denis Le Vot, directeur général des deux marques. Avec la création de la business unit Dacia-Lada, nous allons exploiter au maximum la plateforme modulaire CMF-B, renforcer notre efficacité et accroître encore la qualité, la compétitivité et l'attrait de nos produits. Nous avons ainsi toutes les cartes en main pour aller vers de plus hauts sommets. Bigster Concept en montre le chemin."

Ainsi les produits Dacia et Lada vont tous reprendre la plateforme CMF-B revue à la sauce Dacia, équation économique oblige, comme sur la toute nouvelle Sandero. Il n'y aura plus qu'une plateforme contre 4 aujourd'hui. D'ici 2025, Dacia va lancer 3 nouveaux modèles et Lada en comptera 4 dont le retour de l'iconique Niva en 2025. Denis Le Vot vise ainsi plus d'un million de modèles sur cette base technique, essentiellement produits dans les usines russe, roumaine et marocaine attachées à Dacia-Lada. La gamme des deux marques confondues va aussi passer de 18 à 11 carrosseries et la communalité des pièces grimpera à 85 %.

Avec l'entrée de Dacia sur le segment C, la business unit veut naturellement étendre son territoire, son nombre de clients grâce à une meilleure couverture, mais aussi en visant de nouveaux marchés. Cet élargissement de la gamme vers le haut devrait permettre de faire grimper le prix moyen de 30 % selon le directeur général de la BU mais aussi de soigner la profitabilité. Car le futur SUV du segment C reprend une structure de coûts qui sera plus proche de celle d'un segment B.

Ce futur bestseller doit ses lignes à Alejandro Mesonero-Romanos, le nouveau patron du design de Dacia en provenance de Seat. "Dacia Bigster Concept incarne l'évolution de la marque, explique-t-il, essentiel avec une touche de fraîcheur et un esprit outdoor. Il prouve que l'accessibilité n'est pas opposée à l'attractivité. Chez Dacia, nous en sommes convaincus, et cette voiture en est la preuve."