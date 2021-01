Les gammes VP et utilitaires pourront être connectées à la plateforme et réduire le coût de certains postes de dépense.

Mercedes-Benz se joint au programme Webfleet Solutions

Nouvelle signature de poids pour la solution de gestion de parc de la filiale de Bridgestone. La technologie sera désormais accessible à la gamme VP et VUL de Mercedes-Benz.

Après BMW-Mini, Webfleet Solutions signe avec un autre grand nom de l'industrie automobile allemande. Le 14 janvier 2021, la filiale de Bridgestone a annoncé avoir conclu un accord visant à introduire Mercedes-Benz Connectivity Services dans son programme de partenariat OEM.connect. Un rapprochement qui découlera sur la possibilité d'équiper les véhicules particuliers et utilitaires de la marque à l'étoile.

Encore une fois, la même recette s'applique et les bénéfices seront de faire l'économie de toute installation de matériel supplémentaire. La solution intégrée de Webfleet permet aux gestionnaires de flottes d'utiliser la technologie télématique plus rapidement, plus facilement et à moindre coût. Dès lors que le numéro VIN a permis l'identification de l'exemplaire en circulation, le système de connectivité ouvre un canal de transmission des données directement à la plateforme de Webfleet Solutions. "Avec OEM.connect, nous débloquons la valeur de la connectivité des véhicules pour l'utilisateur final afin de simplifier la gestion des flottes", a tenu à rappeler Taco van der Leij, vice-président de Webfleet Solutions Europe.

OEM.connect pour les véhicules Mercedes-Benz peut être commandé dès maintenant en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne et aux Pays-Bas. Le programme sera disponible dans d'autres pays et régions à l'avenir.