Alpine change de dimension

La marque fondée par Jean Rédélé en 1955 va connaître une nouvelle vie en devenant l'étendard du groupe en matière d'innovations. La gamme Alpine comptera bientôt trois modèles 100 % électriques, dont la future Berlinette développée avec Lotus.

"Alpine va sortir du registre nostalgique pour se placer à l'avant-garde" a appuyé Luca de Meo, le directeur général du groupe. La feuille de route d'Alpine est claire et la marque change vraiment de dimension en centralisant toutes les activités sportives du groupe comme, notamment, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing. De quoi profiter de l'exposition médiatique de la Formule 1 mais aussi de l'expertise et des savoir-faire des personnes engagées dans ces programmes.

"La nouvelle entité Alpine associe trois marques avec des atouts et des domaines d’excellence distincts pour en faire une entreprise unique et autonome, a indiqué Laurent Rossi, le nouveau directeur général d'Alpine. Le savoir-faire de notre usine de Dieppe, et l’excellence de l’ingénierie de nos équipes de Formule 1 et de Renault Sport brilleront à travers notre gamme 100 % électrique et technologique ancrant ainsi le nom Alpine dans le futur. Nous serons sur les circuits et sur les routes, authentiques et high-tech, disruptifs et passionnés."

L'usine de Dieppe reste au cœur du dispositif mais Alpine compte aussi s'appuyer sur la puissance du groupe et de l'Alliance. Cela sera notamment visible dans la future gamme 100 % électrique. En effet, la Berlinette actuelle sera accompagnée par une sportive du segment B basée sur la plateforme CMB-B/EV de l'Alliance puis par un crossover du segment C reprenant la base technique CMF-EV que va inaugurer la Megane-e d'ici la fin de l'année. Enfin, l'A110 sera renouvelée avec, la encore, une propulsion totalement électrique. Pour ce projet, Renault a annoncé que le développement se ferait en collaboration avec Lotus.

Cette business unit Alpine a pour objectif d'atteindre la rentabilité d'ici à 2025, en incluant les investissements en sport automobile.