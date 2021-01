Renault "Mobilizé" sur les mobilités

Avec sa nouvelle marque baptisée Mobilize, Renault joue clairement la carte des mobilités en créant un écosystème dédié mais également ouvert. L'objectif est que cette nouvelle entité représente 20 % du CA du groupe en 2030.

Dans sa volonté de transformer le groupe Renault en une société technologique qui intègre l'automobile, Luca de Meo compte sur la nouvelle marque du groupe : Mobilize. Dirigée par Clotilde Delbos, Mobilize se définit comme une nouvelle marque dédiée aux services de mobilité, d'énergie et de données. La marque va également s'appuyer sur RCI Bank and Services en termes de financement et d’outils de gestion et d’optimisation des flottes.

Son champ d'action sera très large mais également très ouverts. Mobilize pourra à la fois travailler en propre avec Renault Software Factory par exemple ou avec des partenaires comme Software République (Orange, Atos, Dassault, STI…) pour développer des algorithmes de pointe et des logiciels de traitement de données permettant une meilleure prévision de la demande des utilisateurs et une meilleure répartition des véhicules. Mobilize vise à augmenter le taux d'utilisation des voitures d'au moins 20 %. "Nous sommes très enthousiastes d’accompagner la mutation du monde de l'automobile qui passe de la propriété à l'usage, quand et où vous en avez besoin" a expliqué Clotilde Delbos.

Mais pour développer son activité, Mobilize pourra aussi compter sur 4 produits dédiés. Il y aura l'EZ1, dont le concept a été dévoilé durant la présentation. Il s'agit d'un véhicule 2 places électrique taillé pour le car-sharing mais qui n'oublie pas l'autre mission de Mobilize qui est de contribuer à la neutralité carbone. Ce véhicule sera fabriqué, à partir de 2023, avec 50 % de matières recyclées et pourra être recyclé à hauteur de 95 % grâce aux nouvelles compétences de l'usine de Flins. La deuxième carte "produit" est la Dacia Spring à partir de 2021 qui jouera aussi un rôle essentiel dans les mobilités partagées.

A partir de 2022, avec l'arrivée d'une berline de 4,60m offrant une autonomie électrique de 400 km mais aussi d'une plateforme dédiée, Mobilize veut également faire sa place sur le marché des VTC. Le transport du dernier kilomètre et la livraison en ville n'est pas oublié par cette quatrième marque du groupe Renault. Sans donner de date, la société veut se positionner sur ce marché avec un VUL électrique qui avait été préfiguré par le concept EasyFlex.

Ainsi armée, Mobilize s'est fixée pour objectif de réaliser 20 % du chiffre d'affaires du groupe en 2030.