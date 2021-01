Kia annonce sept nouveaux modèles électriques d’ici 2027

Le constructeur sud-coréen a présenté sa future stratégie à l’occasion d’un événement digital. Parmi les annonces, le lancement de sept nouveaux modèles électriques d’ici 2027.

L’heure est aux annonces pour Kia, qui a dévoilé le plan de bataille caché sous sa nouvelle signature de marque "Movement that inspires" et évoqué l'an dernier lors de la présentation de son Plan S. Un plan qui, pour rappel, ambitionnait de placer le constructeur en bonne position sur le marché de la mobilité, et d'étendre son activité aux véhicules électriques, aux solutions et services de mobilité et aux véhicules à usage spécial (PBV - Purpose-built vehicles).

Une première évolution, pas si symbolique qu’à première vue, concrétise cette volonté. Le sud-coréen s’appelle désormais Kia et non plus Kia Motors. Un changement qui témoigne de sa décision de rompre avec son business model traditionnel axé sur la production. "En retirant le terme Motors de sa dénomination sociale, Kia démontre sa volonté d'étendre son activité à de nouveaux secteurs émergents en imaginant des produits et services de mobilité résolument innovants destinés à améliorer le quotidien de ses clients", annonce le constructeur, qui compte bien exploiter les opportunités dans les solutions et les services liés à la mobilité durable, à destination des particuliers et des entreprises.

KiaMobility lancé en France

Sur ce volet, peu d'annonces concrètes pour le moment. Le constructeur a simplement tenu à rappeler qu’il a effectivement multiplié les collaborations et partenariats avec des entreprises spécialisées dans les solutions de mobilité. En 2018, la marque a ainsi investi dans Grab, la plus grande entreprise de VTC, de livraison de nourriture et de solutions de paiement d’Asie du Sud-Est, et, en mars 2019, dans Ola, entreprise indienne proposant des services d’auto-partage entre particuliers, de VTC, de taxi, de livraison de nourriture et d’autres services de mobilité.

Le constructeur a également mis en place d'autres services de mobilité, dont, en 2018, WiBLE, une coentreprise d’auto-partage conclue avec Repsol, le principal fournisseur d'électricité d’Espagne, qui exploite une flotte de 500 Kia Niro Plug-in Hybrid en free floating. Enfin, en septembre 2020, a été lancé KiaMobility dans plusieurs marchés tels que l’Italie et la Russie. Le service, qui permet aux utilisateurs de louer des véhicules auprès de concessionnaires pour une seule journée ou pour une année entière, sera lancé sur plusieurs marché dans années à venir, dont la France.

Un temps de charge inférieur à 20 minutes

La marque a en revanche livré davantage de détails sur son plan produits pour les prochaines années. D’ici 2027, le marque compte commercialiser sept nouveaux modèles 100 % électriques. Parmi eux, des SUV et monospaces de différents segments et basés sur la nouvelle plateforme E-GMP du groupe Hyundai, qui promet "une excellente autonomie" et un temps de charge ultra-rapide. Un de ces sept modèles, préfigurant également la nouvelle philosophie de la marque en termes de design, sera d'ailleurs dévoilé durant ce premier trimestre 2021.

Le crossover devrait proposer une autonomie de plus de 500 km et un temps de recharge inférieur à 20 minutes. Il sera également le premier modèle Kia à bénéficier du nouveau logo de la marque. Grâce à sa gamme renforcée de véhicules électriques, le constructeur espère s’octroyer une pénétration de 6,6 % sur le marché de l’électrique, d’ici 2025, à l’échelle mondiale, soit environ 500 000 ventes annuelles.

Kia bientôt sur le VUL

Kia souhaite également développer toute une série de nouveaux véhicules à usage spécial (PBV) à destination de ses clients professionnels grâce à des partenariats scellés avec des sociétés telles que Canoo, constructeur américain de véhicules électriques et Arrival, qui s’est fait connaître pour avoir développé un petit véhicule utilitaire électrique. Le groupe Hyundai avait d’ailleurs annoncé, il y a un an, un investissement de 100 millions d’euros dans la start-up britannique.

Ces véhicules spécialisés reposeront sur des plateformes de "skateboard" évolutives, utilisées par les deux partenaires, et associées à des caisses modulables conçues pour répondre aux besoins spécifiques de mobilité des clients professionnels. Avec à la clé, la production de véhicules d’auto-partage, de véhicules logistiques à plancher surbaissé et de véhicules de livraison. Du fait de la croissance du e-commerce et de véhicules en auto-partage, Kia anticipe ainsi une demande en faveur de ces PBV qui devrait quintupler d’ici 2030 et compte bien prendre sa part du gâteau.