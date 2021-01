Seat a perdu un quart de ses volumes en 2020

La marque espagnole a subi de plein fouet la crise sanitaire avec des ventes en chute de 25,6 %, à 427 000 unités. Le retour de la croissance est attendu dès cette année.

Le record de 574 078 ventes atteint en 2019 est déjà un lointain souvenir pour Seat. La marque espagnole du groupe Volkswagen a vu sa dynamique de croissance, enclenchée en 2013, se briser avec la pandémie de coronavirus. Son activité s’est effondrée de 25,6 % l’an passé, soit un volume de 427 000 mises à la route, dont 27 400 pour le compte de Cupra (+11 %).

"Les résultats de Seat sont conformes à ceux du secteur automobile en Europe, relativise toutefois Wayne Griffiths, le président de Seat et de Cupra. 2020 a été une année très difficile avec l'arrêt de l'activité au printemps à cause de la Covid-19, et des effets de la deuxième vague de la pandémie au cours du deuxième semestre. Avant la Covid-19, les ventes de Seat étaient en progression de 6 %, et avaient également atteint des niveaux record en septembre, lorsque le nombre de personnes touchées par le virus a diminué."

Festival hybride et électrique en 2021

Au niveau des différents pays, l'Allemagne a conservé son rang de premier marché mondial pour la marque avec 25,6 % des ventes totales, ce qui représente 109 500 véhicules vendus (-17,4 %). On trouve ensuite l’Espagne avec 73 300 ventes (-32,1 %), le Royaume-Uni avec 45 600 ventes (-33,8 %) et la France avec 26 912 ventes (-28,2 %). Il faut se tourner vers des marchés comme la Turquie ou Israël pour trouver des bilans positifs, Seat y ayant respectivement écoulé 11 600 (+95,3 %) et 10 400 (+13 %) unités. En termes de modèles les plus vendus dans le monde, la Leon, avec 111 900 mises à la route, a devancé l’Arona (91 600), l’Ibiza (81 600) et l’Ateca (68 700).

Le constructeur est désormais focalisé sur 2021, une année qui devrait se traduire par le retour de la croissance. Wayne Griffiths anticipe "un premier trimestre compliqué en raison des restrictions dans l'approvisionnement des composants dues aux effets de la pandémie", tout en se disant confiant pour la suite "car il existe une forte demande pour nos modèles, et nous prévoyons une augmentation importante en 2021".

Seat compte tirer son épingle du jeu en partie grâce à ses modèles électrifiés. Trois nouvelles propositions arriveront dans le courant de l’année : le Tarraco PHEV et des versions hybrides de l’Ibiza et de l’Arona. Cupra ne sera pas en reste sur le dossier avec le Formantor en deux variantes PHEV et la el-Born 100 % électrique.