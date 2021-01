Le marché russe a perdu 160 000 immatriculations en 2020

Après un recul de 2,1 % en décembre 2020, le marché russe a terminé l'exercice sur une baisse globale de 9,1 %, à 1,598 million de VP et VUL. Pour 2021, les immatriculations sont attendues en croissance.

Les ventes de VP et VUL en Russie ont baissé de 9,1 % en 2020 selon les chiffres l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur. Les immatriculations se sont portées à 1 598 825 véhicules neufs sur l'ensemble de l'exercice contre 1 759 532 en 2019. Cela représente 160 707 véhicules de moins.

"Ce sont tout de même de bons résultats, au regard des difficultés de l'année", a commenté Thomas Staerzel, directeur du comité des constructeurs de l'AEB. "Il n'y a pas eu de sorties massives du marché, l'industrie a survécu", a-t-il ajouté, soulignant les bienfaits du soutien public mis en place "rapidement". En avril et mai 2020, mois de confinement pour endiguer la pandémie, les ventes avaient connu des chutes historiques en raison de la fermeture des concessionnaires et des difficultés économiques entraînées par la crise pour de nombreux ménages.

Pour l'année 2021, les constructeurs prévoient en revanche une légère progression des ventes de 2,1 % par rapport à 2020, à 1,632 million d'exemplaires. Ce chiffre ne pourra toutefois être atteint que "si les conditions actuelles se poursuivent, qu'il n'y a pas de nouveau confinement, pas de nouvelles sanctions contre la Russie et que les mesures de soutien public continuent", nuance Thomas Staerzel.

Dans ce contexte, le numéro un du marché reste AvtoVaz et sa marque Lada avec 343 512 immatriculations, en repli de 5 %. Kia, deuxième avec 201 727 unités, fait moins bien que le marché avec un recul de 11 % alors que Hyundai complète le podium avec 163 244 véhicules et une baisse de 9 %. Parmi les 15 premières marques du marché russe, seules deux sont en croissance : Skoda, 6e marque du marché, gagne 7 %, à 94 632 unités. BMW, 10e marque du classement, progresse de 3 % et totalisant 42 721 unités.