Scania France renforce son réseau

Après l’inauguration d’une nouvelle succursale près de Strasbourg en fin d’année dernière, Scania poursuit la réorganisation de son réseau avec le rachat des sites Ponthou Poids Lourds, localisés dans l’Ouest.

Scania France démarre l’année sur les chapeaux de roues. Le réseau de la marque au griffon vient d’enregistrer deux opérations qui vont contribuer à renforcer son maillage. Le 28 décembre 2020, le constructeur a tout d’abord ouvert sa nouvelle succursale à Reichstett (67), près de Strasbourg. Le bâtiment, flambant neuf, remplace l’ancien point de vente Scania Alsace Strasbourg Nord, situé à Vendenheim (67).

Sur une parcelle de 23 500 m², dont 1 980 m² de bâtiment couvert, le nouveau site de Reichstett compte neuf travées atelier. Six sont consacrées à la mécanique dont une équipée d’un banc de freinage, deux à la carrosserie peinture munies de bancs de redressage cabine et châssis et d’une cabine de peinture. Une aire de lavage couverte complète cet atelier à même de répondre aux besoins de tous les clients Scania. Agrandie par rapport à l’ancien point de vente, la surface de terrain va également permettre d’exposer davantage les véhicules d’occasion, et ainsi développer cette activité.

Autre nouveauté : la succursale accueille également le premier atelier Scania en France équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides. Ces bornes sont destinées à la recharge des poids lourds, des autocars et des autobus mais aussi à celle des voitures et utilitaires légers des salariés et des visiteurs de l’entreprise.

Au total, 36 personnes (dont une quinzaine de mécaniciens, cinq carrossiers et peintres, une dizaine de personnes dédiées à la vente de véhicules neufs et de véhicules d’occasion) constituent les effectifs de Scania Alsace Strasbourg.

"Nous avons commencé les travaux fin 2019, et malgré le confinement, nous avons pu mener à bien la construction de ce nouveau site qui a nécessité 6,7 millions d’euros d’investissement. Le résultat : des bâtiments flambant neufs et une zone d’accueil pour les conducteurs, clients et futurs clients", a précisé Yves Thépaut, directeur réseau et stratégie de Scania France.

Scania intègre Ponthou Poids Lourds

Décidément très actif en ce début d’année, le constructeur suédois a également annoncé le rachat des affaires de Ponthou Poids Lourds, qui faisaient partie de son réseau. Souhaitant céder son activité, la Ponthou s’est tournée vers l’importateur qui met ainsi la main sur trois nouveaux points de vente localisés à Laval, Alençon et au Mans.

Avec ces trois sites, le nombre d’ateliers exploités par Scania France passe à 36, regroupés sous 8 entités succursales (Scania Alsace, Scania Aquitaine, Scania Bourgogne, Scania Île-de-France, Scania Méditerranée, Scania Normandie, Scania Rhône-Alpes, Scania Val de Loire).

"En 1977, Scania avait confié à Jean et Marie-Madeleine Ponthou la distribution de nos produits et services dans les départements de la Mayenne, de l’Orne et de la Sarthe. En 1996, Cyril Ponthou avait pris le relais. Pendant 43 ans, les équipes du Garage Ponthou ont permis d’ancrer avec beaucoup de dynamisme et de dévouement, notre marque dans ces territoires, et je les en remercie", a déclaré Koen Knoops, président de Scania France.