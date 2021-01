Stellantis fait son entrée en bourse et présente sa gouvernance

PSA et FCA se sont unis officiellement et Stellantis fait ses premiers pas dans le monde financier avec un franc succès. Les comités d'audit, de rémunération et de gouvernance ont été nommés.

Depuis le 16 janvier 2021, les groupes PSA et FCA sont officiellement mariés et fêtent leur entrée en fanfare aux bourses de Paris et de Milan avec leur première cotation avec le titre Stellantis, qui se négociait en hausse de 4,41 % à 13,44 euros à Paris, et en progression de 6,87 % à 13,43 euros à Milan. La bourse de New York accueillera le nouveau groupe dès demain, mardi 19 janvier 2021.

"Une nouvelle compagnie, un nouveau départ, c'est une performance historique pour nous tous", a déclaré le président du conseil d'administration de Stellantis, John Elkann, avant de sonner symboliquement la cloche à la Bourse de Milan. "Aujourd'hui est un grand jour, le jour de la naissance de Stellantis", s'est félicité de son côté Carlos Tavares, directeur général du nouveau groupe. "À partir de ce jour, nous allons tirer parti des avantages de cette fusion de 25 milliards d'euros pour réaliser une performance solide et accroître encore la valeur pour les actionnaires en nous appuyant sur nos avantages concurrentiels exceptionnels", a-t-il ajouté, dans le communiqué publié par Euronext.

Ce 16 janvier 2021 signifie également l’entrée en fonction du conseil d’administration composé de deux administrateurs exécutifs : John Elkann (président) et Carlos Tavares (directeur général) et des neuf administrateurs non-exécutifs suivants : Robert Peugeot (vice-président), Henri de Castries (administrateur indépendant senior), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry et Kevin Scott.

Par ailleurs, le conseil d’administration de Stellantis a nommé, ce jour, un comité d’audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernance et de durabilité, dont les compositions sont les suivantes :

Comité d’audit : Ann Godbehere (présidente), Wan Ling Martello et Henri De Castries.

Comité de rémunération : Wan Ling Martello (président), Andrea Agnelli, Henri De Castries, Fiona Cicconi et Robert Peugeot.

Comité de gouvernance et de durabilité : Henri De Castries (président), Andrea Agnelli, Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq et Kevin Scott.

Selon les chiffres 2019 (FCA ne publiera ses résultats commerciaux 2020 que le 6 février 2021), Stellantis forme le quatrième groupe automobile mondial, avec 8 millions de véhicules vendus. Le groupe englobe 14 marques qui pèsent environ 9 % du marché automobile mondial.

FCA a apporté à Stellantis les marques italiennes et américaines Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et Ram. PSA avait dans sa besace les françaises Peugeot, Citroën et DS, ainsi qu'Opel et Vauxhall, rachetées en 2017 à General Motors.