Le groupe Vulcain devient le premier distributeur MG en Auvergne-Rhône-Alpes

A travers sa filiale Evolution Autos, codétenue avec Alexandre Ramet, le groupe Vulcain est devenu le premier distributeur MG de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

MG, en pleine construction de son réseau, a nommé son premier représentant dans la vaste région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit du groupe Vulcain, et plus précisément, de sa filiale Evolution Autos, détenue pour moitié par Alexandre Ramet. C’est sur le site de Saint-Etienne, dans la Loire (42), que la marque pose ses jalons, profitant d’une concession Kia et Mitsubishi entièrement rénovée il y a deux ans.

" En septembre, lorsque Mitsubishi nous a informés qu’il n’y aurait plus de produits en Europe, nous nous sommes inquiétés de comment nous allions faire vivre nos 500 m2 de showroom tout neuf. Nous avons regardé d’autres opportunités pour continuer le business, mais toutes les marques traditionnelles sont représentées par d'autres opérateurs bien solides dans notre secteur. L’arrivée de MG a été une aubaine et les travaux de rénovation permettent d’accueillir la marque dans de bonnes conditions", explique-t-il.

Entre 80 et 100 VN en année pleine

Pour le moment, MG partage donc le showroom avec le sud-coréen et Mitsubishi. "Nous distribuons toujours la marque, qui n’a pas encore résilié son réseau et qui commercialisera en mars l’Eclipse Cross", constate Alexandre Ramet. Et le groupe place de grands espoirs sur ce nouvel arrivant. "Nous sommes dans les premiers nommés, et seuls sur notre zone de chalandise. Nous disposons donc d’un réservoir régional avant la nomination d’un nouveau distributeur sur la zone. Nous devrions donc voir un démarrage assez dynamique", explique Alexandre Ramet. En année pleine, la concession ambitionne d’écouler entre 80 et 100 véhicules neufs pour environ 2,5 millions d’euros de chiffres d’affaires, grâce à un panier moyen de 30 000 euros.

Un démarrage prometteur

L’investisseur est déjà satisfait des débuts de la marque. "Nous sommes sur internet depuis une semaine à travers notre page Google Mybusiness notamment, et avons déjà reçu pas mal de leads, sans avoir fait la moindre communication puisque nous n’avions pas encore les voitures. Nous recevons les premiers cette semaine et les attendons avec impatience pour relancer les contacts", explique Alexandre Ramet qui prédit un bel avenir à la marque." La qualité des produits et leur positionnement prix a surpris tout le monde, les vendeurs sont ultra motivés", conclut-il.