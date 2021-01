MG déploie son organisation en France

Le constructeur a nommé Julien Robert, ex-Mitsubishi, au poste de directeur commercial et réseau ainsi que Jacky Delorme, provenant tout droit de JLR, au poste de directeur des ventes flottes.

MG se structure en France : la marque, qui a levé le voile il y a quelques jours sur son plan produits pour les mois à venir et construit rapidement son réseau de distribution, constitue ses forces vives. Le constructeur a nommé, le 5 janvier 2021, Julien Robert à sa direction commerciale. A ce poste, il aura pour mission de suivre et développer les ventes, ainsi que les points de distribution de la marque qui devrait compter, selon les ambitions annoncées, 80 sites d'ici la fin de cette année 2021.

Ce diplômé de l’école de commerce INSEEC Paris vient tout droit de chez Mitsubishi, où il était directeur des opérations depuis 2015. Il occupait auparavant le poste de directeur pièces et service pour cette même marque. Il a également acquis plusieurs expériences, principalement dans des fonctions commerciales et marketing, chez Hyundai Motor France et pour la marque Citroën.

Un directeur des ventes aux professionnels

Deuxième nomination, celle de Jacky Delorme, au poste de directeur des ventes flottes, avec un objectif, suivre et développer les ventes aux professionnels et grands comptes, loueurs longue durée, loueurs courte durée et organismes de cotation pour la marque MG.

Auparavant, Jacky Delorme était responsable grands comptes internationaux du groupe Jaguar Land Rover depuis 2018, après avoir occupé le poste de responsable grands comptes européens pour Opel/ Vauxhall. Il a également acquis plusieurs expériences, principalement dans des fonctions commerciales et achats chez Veepee, ainsi que Hertz et Europcar.