GCA dévoile sa feuille de route pour 2021

Le groupe de distribution, qui vient de tenir sa convention annuelle en format digital, compte mettre l’accent sur l’après-vente, au cours des prochains mois avec le projet Apatheia.

Contexte sanitaire oblige, le groupe GCA a modifié ses habitudes pour la tenue de sa convention annuelle. C’est en mode digital que ses dirigeants se sont adressés aux 1 200 salariés depuis le siège choletais, le jeudi 14 janvier 2021. Cette e-convention a été l’occasion pour David Gaist, président-fondateur de GCA, de faire le point sur l’année écoulée et de dresser la feuille de route 2021.

En ce qui concerne le bilan 2020, le distributeur annonce avoir écoulé 21 000 véhicules neufs et 20 000 occasions par le biais de ses 77 sites. Des volumes relativement stables par rapport à l’année précédente, au cours de laquelle avaient été réalisées 20 308 ventes de VN et 22 811 ventes de VO. Un dynamisme commercial qui s’est accompagné d’un taux de pénétration en matière de financement de 57 % et d’une rentabilité de 2,31 %. Cette dernière s’est légèrement effritée puisqu’elle s’élevait à 2,47 % en 2019.

"L’an dernier, à la même période, rien ne laissait penser à un confinement ou à une pandémie qui allait interférer dans l’activité économique", souligne David Gaist, qui salue de fait la "belle performance" de ses équipes qui "ont su rester humbles et humaines face à la crise sanitaire". Le dirigeant, "épaté" par le niveau soutenu des ventes au printemps, a même caressé l’espoir, avant le second confinement, de rattraper les commandes non réalisées au premier semestre.

L’après-vente au cœur de la stratégie 2021

La stratégie de croissance externe particulièrement soutenue vient expliquer en grande partie le quasi-maintien des volumes de l’an passé. GCA a notamment mis la main sur les sites Toyota du groupe Maréchal à Eragny, Eaubonne et L’Isle-Adam, sur le sites BMW-Mini du groupe Emond à Reims, Saint-Quentin, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières et Soisson, ou encore sur les sites Kia au Mans, Avranches et St Grégoire. Sans oublier un déploiement en Belgique sous les couleurs de Toyota à Mouscron, Tournai et Charleroi. Le groupe a bien démarré l’année 2021 puisqu’il vient d’ouvrir son premier site BMW Motorrad, à Angers.

Les mois qui viennent devraient toutefois être ceux de la consolidation plutôt que de l’expansion. "En matière de développement, nous allons consolider nos positions en 2021", confie, prudent, David Gaist. Les objectifs commerciaux seront "forcément renforcés" mais l’accent sera tout particulièrement mis sur l’après-vente, le "nerf de la guerre" selon le dirigeant.

Pour cela, GCA lance le projet "Apatheia" qui doit lui permettre de conserver ses clients pendant 10 ans. Il compte proposer dans ce cadre une extension de garantie d’un an offerte à partir de la 4e année lors d’une révision complète et des solutions d’entretien "light" à prix étudiés. "Il faut s’adapter quels que soient le budget et la typologie de la clientèle", souligne David Gaist, qui rappelle que la satisfaction client est déterminante à l’heure du renouvellement d’un véhicule.