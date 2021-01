Imaweb reprend les équipes de TMS-Soft pour accéder au fichier SIV

L'éditeur de solutions digitales pour les concessionnaires automobiles, Imaweb, vient de reprendre les activités de TMS-Soft, grand spécialiste des process d'immatriculation des véhicules.

Imaweb continue ses emplettes dans le monde des services numériques propres à la distribution automobile. Cette fois, le groupe né du rapprochement entre I'Car Systems-Datafirst et Imaweb a jeté son dévolu sur TMS-Soft, l'éditeur français spécialisé dans les outils dédiés aux traitements des démarches administratives d'immatriculation des véhicules. L'opération bouclée en fin d'année 2020 vient d'être publiquement révélée.

Fondée en 2008 sous le nom de Télé Mercure Services, la société a œuvré pour que ses solutions digitales soient compatibles avec l’ensemble des ERP et logiciels de gestion de véhicules neufs, d’occasion et de véhicules hors d’usage (VHU). TMS-Soft compte ainsi comme clients des concessionnaires et des agents de marques, des négociants VO, des MRA et des garages ayant une activité de commerce automobile. Les centres-auto et les sites internet proposant des démarches administratives de traitement des cartes grises en ligne figurent aussi sur la liste.

Stratégie de complémentarité

"La société TMS-Soft, grâce à sa plateforme numérique de pointe, automatise et rationalise les processus liés à l'immatriculation des véhicules. L’intégration de cette société va nous permettre d’élargir notre gamme de produits et d’offrir à nos clients des solutions supplémentaires", pouvait-on lire dans la communication du groupe Imaweb. L'intégralité des équipes de TMS-Soft a été conservée.

Une telle acquisition fait donc sens dans la stratégie du groupe Imaweb. Pour devenir le leader européen du secteur, le mastodonte financé par le fonds d'investissement Providence Strategic Growth entend en effet apporter une réponse à chacune des étapes cruciales de la distribution automobile. Dans cette logique, Imaweb a signé un accord avec Esker (archivage sécurisé) en novembre 2020.