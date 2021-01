Carventura réserve ses livraisons à Driiveme

La plateforme de commercialisation de véhicules d'occasion a annoncé avoir signé un accord d'exclusivité avec Driiveme pour la livraison des produits aux clients. Une décision qui vise à rationaliser le service.

Il n'y aura désormais plus qu'un seul prestataire pour la livraison de véhicules chez Carventura. La plateforme de commercialisation de véhicules d'occasion a annoncé, le 19 janvier 2020, avoir signé un accord avec Driiveme pour traiter chacune des demandes formulées par les clients. Un contrat qui a valeur d'exclusivité, éliminant ainsi toute trace de concurrence.

Une officialisation qui a aussi pour objectif de rationnaliser l'organisation et la logistique de cette filiale de PSA. Par l'intermédiaire de Driiveme, la filiale de PSA proposera à ses utilisateurs des livraisons à domicile, assortis de services comme le nettoyage, la démonstration d'utilisation ou encore la gestion digitale des documents administratifs liés au véhicule. "En proposant à la fois une couverture nationale du service et une expérience client de haute qualité, Driiveme était le bon partenaire", argue Frédéric Lecroat, le fondateur de Carventura.

A ce jour, Driiveme revendique 5 chauffeurs professionnels en France pour un total de 10 000 personnes en Europe (7 pays). Entre les concessionnaires, les indépendants et les loueurs, la société fondée par les frères Geoffroy et Alexandre Lambert dit compter plus de 4 000 entreprises au portefeuille. Au rang des acteurs du digital similaire à Carventura, la liste comprend notamment Carizy, filiale de Renault depuis décembre dernier, et CapCar.