BYmyCAR et Beke Automobiles ont respectivement signé un partenariat avec l'équipe féminine de l’Olympique Lyonnais et le Paris FC.

BYmyCAR et Beke jouent la carte football

BYmyCar et Beke Automobiles ont respectivement signé un accord avec l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais et le Paris FC. La fourniture de véhicules, VW et Suzuki, est au cœur de ses partenariats.

Les derbys Lyon-Saint-Etienne sont toujours chauds et clivants. Cependant, le groupe BYmyCAR a choisi d'apporter son soutien aux deux structures. Mais d'une manière différente. En effet, BYmyCar.fr apparaît sur le maillot de l'équipe des verts en Ligue 1 et le groupe de distribution vient de signer un partenariat avec l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais pour les faire rouler avec des Volkswagen ID.3.

"Le groupe BYmyCAR se montre très heureux et fier de l’union de nos deux entités dans le cadre de ce partenariat autour d’une nouvelle mobilité. Nos valeurs et perspectives communes ont nettement facilité cette entente. Désormais, les joueuses de l’Institution Olympique Lyonnais seront aussi électriques sur la route que sur le terrain" a indiqué Olivier Bouvarel, directeur général délégué de BYmyCAR.

"Les voitures électriques sont une évidence dans des métropoles où nous sommes tous soucieux de la qualité de l’air. La mobilité est l’une des clés des changements de demain et nous sommes fières de les accompagner grâce à ce partenariat avec le groupe BYmyCAR" a déclaré Wendie Renard, l'emblématique capitaine de l’Olympique Lyonnais.

Beke et Suzuki avec le Paris FC

Autre partenariat signé ces derniers jours, il concerne le groupe Beke Automobiles, la marque Suzuki et le Paris FC, pensionnaire de Ligue 2 et de D1 féminine. "En soutenant le Paris FC, situé à Orly à proximité de Thiais, nous allons pouvoir renforcer notre implantation locale et notre visibilité", explique Jean-Marie Beke, dirigeant du groupe éponyme. "Les véhicules seront présents au stade Charléty : les manifestations sportives constituent des évènements familiaux au sein desquels les véhicules Suzuki, avec leur ADN dynamique et convivial, ont toute leur place. Ce sont autant d’opportunités de faire découvrir la marque."

"Nous sommes fiers d’accueillir Beke Automobiles et la marque Suzuki au sein de la famille du Paris FC" a lancé Fabrice Herrault, directeur général délégué du Paris FC. En plus de la flotte, comprenant une Swace, deux S-Cross et trois Vitara, le Paris FC va offrir une visibilité omnicanale à la marque nippone, notamment sur les shorts des équipes fanions en L2 et D1. "Ensemble, nous avons l’ambition de faire de ce partenariat une réussite, et avons hâte de commencer cette nouvelle aventure" conclut Fabrice Herrault.