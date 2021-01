Le groupe Volkswagen recule à 9,3 millions de véhicules en 2020

Le géant allemand a enregistré une baisse de 15,2 % de ses ventes en 2020 pour l’ensemble de ses marques. Il a ainsi cumulé 9,3 millions d’unités après avoir frôlé la barre des 11 millions en 2019.

La perspective de dépasser les 11 millions de ventes sur une année s’est envolée avec la crise sanitaire pour le groupe Volkswagen. 2020 a été synonyme d’une baisse d’activité de 15,2 % pour le géant allemand, qui a ainsi vu son volume annuel tomber à 9,305 millions d’unités, contre 10,975 millions en 2019. Aucune marque ni région d’activité n’a terminé l’année en progression, même si certaines disparités sont à relever.

Au niveau géographique, c’est en Chine que le groupe a le mieux résisté avec un volume de ventes en repli de seulement 9,1 %, à 3,849 millions d’unités. Le reste de la région Asie/Pacifique a été relativement solide avec 290 700 unités, soit 9 % de moins qu’en 2019. C’est en Europe de l’Ouest, berceau des différentes marques du groupe, que la chute a été la plus prononcée, atteignant 21,6 %, soit un bilan de 2,939 millions de ventes. Le mois de décembre positif (+7,7 %) a néanmoins permis de terminer l’année sur une note positive. Les autres régions n’ont guère fait mieux. L’Amérique du Nord a chuté de 17,4 %, à 785 800 unités, l’Amérique du Sud de 19,5 %, à 489 700 unités, et l’Europe Centrale et de l’Est de 15,6 %, à 677 000 unités.

En termes de marques, l’essentiel du volume 2020 a logiquement été réalisé par Volkswagen avec 5,328 millions de ventes cumulées, un total en recul de 15,1 %. On trouve ensuite, dans l’ordre décroissant, Audi (1,692 million, -8,3 %), Skoda (1,004 million, -19,1 %), Seat (427 000, -25,6 %), Volkswagen Véhicules Utilitaires (371 700, -24,4 %), Porsche (272 200, -3,1 %), MAN (118 100, -17,3 %) et Scania (72 100, -27,5 %). Les entités plus confidentielles du groupe ont quant à elles cumulé 18 700 unités (-3 %).

L’un des rares motifs de satisfaction pour VW a été la montée en puissance de sa gamme de véhicules électrifiés. 231 600 unités 100% électriques, soit plus de trois fois le volume livré en 2019, et 190 500 hybrides rechargeables (+175 %) ont été mis à la route. C’est en Europe de l’Ouest que ces modèles alternatifs ont été les plus demandés, représentant à eux seuls plus de 10 % des volumes de la région.

La Volkswagen ID.3, avec 56 500 unités, a été le modèle 100 % électrique le plus en vue, la Passat remportant quant à elle la catégorie hybride rechargeable avec 27 200 unités. "Nous sommes particulièrement heureux d’avoir réussi à lancer notre offensive électrique malgré la pandémie et d’avoir ainsi fait un grand pas en avant dans la mise en œuvre de notre stratégie Together 2025+, analyse Christian Dahlheim, en charge des ventes du groupe Volkswagen. Nous maintiendrons cet élan cette année, avec l’ajout de nombreux autres modèles électriques attractifs."