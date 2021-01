Toyota France ouvrira la vente en ligne de VO en mars 2021

Dès le printemps prochain, Toyota France va lancer une plateforme de réservation de véhicules d'occasion disponibles en concession. Très rapidement ensuite, la filiale va autoriser des opérations de commerce 100 % digitales.

Toyota va vendre des véhicules d'occasion par le biais d'Internet. "Dans les prochaines semaines, nous allons lancer un système de vente en ligne. Cela commencera par la possibilité de réserver avant d'avoir celle de payer le véhicule", a révélé au Journal de l'Automobile Thomas Gerard, le directeur de l'activité VO de Toyota France.

Plus précisément, la première version de la plateforme sera opérationnelle à partir du mois de mars. Les clients pourront sélectionner un VO se trouvant dans le stock national et verser un acompte pour le réserver auprès du concessionnaire qui en a la propriété. Dans un second temps, certainement en avril, Toyota France va autoriser l'acquisition du bien et des services associés sur son site dédié.

"Il s'agit d'un vaste chantier qui implique de nombreuses interactions entre les systèmes informatiques de nos partenaires, des concessionnaires et de notre organisation centrale", se félicite de l'avancée des travaux Thomas Gerard, comme pour expliquer le retard sur le calendrier. Initialement, cette plateforme transactionnelle devait arriver sur le marché en juin 2020. "Nous allons d'abord valider le bon fonctionnement avant d'en faire la promotion publique, au début de la saison estivale", détaille-t-il davantage le programme à suivre.

Ce projet a le mérite d'être totalement inédit pour Toyota Europe. La France constituera donc le point d'étalonnage de cette nouvelle offre, avant un déploiement plus global à l'échelle de la zone. Il s'agira de vendre aussi des solutions de financement, d'assurance ou encore des contrats d'entretien et des accessoires. "Nous souhaitons capter un autre type de client VO et le fidéliser", se fixe pour objectif le directeur de division.

Si Stampyt et Planet VO sont confirmés dans l'écosystème qui se construit autour d'une plateforme développée en interne, Toyota poursuit la prospection. Il est question de trouver une solution capable de fiabiliser la reprise de véhicule en ligne, notamment grâce à une intelligence artificielle qui identifie les dégâts sur la carrosserie et chiffre les réparations. L'association fraîchement annoncée entre Autobiz et Monk n'a pas manqué d'attirer l'intérêt. Mais les jeux restent ouverts.