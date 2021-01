Chacun à leur manière les Renault Master III et Trafic ont été les vedettes du marché de l'occasion en 2020.

Les 10 utilitaires d'occasion les plus en vogue en 2020

Le classement des modèles d'utilitaires d'occasion prisés par les clients français en 2020 est désormais connu. Le Renault Trafic est parvenu à tenir le Fiat Ducato à distance pour s'imposer en bout de course.

Et le trophée du véhicule utilitaire d'occasion le plus prisé du marché français en 2020 revient au… Renault Trafic. En se fondant sur le bilan de AAA Data, il apparait que le fourgon de la marque au losange a été le plus échangé l'an passé avec 52 173 transactions au tableau, tous canaux confondus. Un total amélioré de 1,3 % par rapport à 2019. Il faut dire que ses ventes se sont fortement accélérées en fin d'exercice (+21,1 % en décembre, à 5 041 unités).

Le Trafic devance son grand rival de l'année, le Fiat Ducato. Un temps pressenti comme le favori au titre, le fourgon italien accuse les effets du second confinement et certainement une pression commerciale forte de la concurrence française. Il achève l'exercice en progression de 3,3 %, à 48 530 transactions. Il résiste au bon retour du Kangoo II.

L'autre best-seller de Renault a totalisé 46 071 VO. En comparaison à l'année qui avait précédé, il rend 6,4 %. Son rival direct, le Citroën Berlingo s'inscrit dans la même veine. Il glisse de 3,2 %, à 43 462 unités, cédant au passage sa quatrième place au Peugeot Partner, crédité de 43 705 unités, soit 0,2 % de plus qu'en 2019.

Renault peut se targuer d'une autre performance. Le Master III a été l'objet de 2 789 transactions en décembre, soit 35,3 % de plus que l'année précédente. Il a ainsi porté à 27 229 le nombre de changements de propriétaires au cumul des mois, soit 9,4 % de mieux qu'en 2019. Aucun autre membre du Top 10 des ventes de VUL d'occasion n'a connu une telle embelli sur la période.