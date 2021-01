Navya signe un accord au Japon avec Macnica

La tenue du salon Automotive World de Tokyo constituait une belle occasion pour Navya d'annoncer le début de la commercialisation de ses solutions au Japon. La société spécialisée dans la conduite autonome s'appuiera sur Macnica.

Navya va exploiter une nouvelle zone commerciale. A l'occasion du salon Automotive World de Tokyo, le fournisseur de solutions d'automatisation de la conduite a annoncé un accord avec la société Macnica qui se chargera de commercialiser son catalogue au Japon et du support opérationnel, c'est-à-dire les activités de maintenance.

"A l'instar des solides partenariats noués en Corée du Sud et à Singapour, Navya s'implante progressivement au Japon comme un acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4, souligne Etienne Hermite, le président du directoire de Navya. La dynamique enregistrée au cours du second semestre 2020 et le renforcement de notre collaboration avec Macnica. Inc. témoignent de la montée en puissance de Navya au Japon et ancrent les bases d’un développement pérenne".

Plus d'expérimentations de conduite autonome en zones complexes

Macnica est un groupe d'envergure international spécialisé dans l'électronique et les solutions numériques. Un acteur s'appuyant sur 3 500 employés dont le chiffre d'affaires est donné à 5,2 milliards de dollars. En février 2020, Macnica avait montré sa volonté de travailler avec Navya en faisant un investissement de 4 millions d'euros en obligations remboursables (Ornane).

Au programme, Navya prévoit d'accélérer la mise en œuvre d'expérimentations dans des environnements toujours plus complexes. Au Japon, la société française collabore notamment avec Boldy, une filiale de SoftBank en charge de la mobilité autonome. Ensemble, ils ont lancé plusieurs exemplaires des navettes sans chauffeurs sur différents sites, au second semestre 2020.