La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail

Selon une étude publiée par l'Insee, le 19 janvier 2021, trois français sur quatre plébiscitent la voiture pour se rendre de leur domicile à leur travail.

N’en déplaise à certains maires, selon une étude Insee publiée le 19 janvier 2021, 74 % "des actifs en emploi" en France se déplacent en voiture pour leur trajet domicile-travail. Ils ne sont que 16 % à prendre les transports en commun et 8 % à se tourner vers les modes de transport que l’organisme de statistiques appelle "doux", à savoir la marche (6 %) et le vélo (2 %). Paris reste un cas à part : 70 % des actifs ont recours aux transports en commun.

Pour des distances inférieures à 5 km, la voiture représente encore 60 % des déplacements, même si "sa part diminue au profit de modes doux", comme l’indique l’étude. Dans les détails, on s’aperçoit que pour les distances domicile-travail jusqu’à 2 km, 23 % des personnes se déplacent à pied, mais ils sont tout de même 56 % à prendre la voiture. Car son usage n’est pas lié uniquement à la longueur du trajet : "la moitié des actifs résidents à moins d’un kilomètre de leur lieu de travail partent travailler en voiture", observe l’Insee. Et sans surprise, toute distance confondue, ils sont 89,6 % à l’utiliser lorsqu’ils travaillent dans des "communes hors attraction des villes", selon l’Insee. L’étude révèle aussi que le train devient le mode de transport utilisé lorsque le trajet dépasse les 50 km.

C’est évidemment dans les grandes villes où l’offre de transport en commun et la politique en termes de mobilité durable sont les plus importantes que la part du vélo progresse. Elle est ainsi de 17 % à Grenoble et à Strasbourg, métropoles connues pour leur position anti-voiture. Et les mentalités semblent évoluer. Si l’étude publiée aujourd’hui s’appuie en grande partie sur des données qui remontent à 2017, elle note néanmoins qu’"entre 2015 et 2020, le recours à la bicyclette pour se rendre au travail a augmenté de 2 points dans les communes-centres pour atteindre 6 % début 2020". Elle montre également que dans les grandes agglomérations, le recours à la voiture diminue (-2,2 %), compensée par le vélo (+1,6 %) et les transports en commun (+0,8%).

En parallèle, l’étude de l’Insee révèle que les cadres, les professions intermédiaires et les ouvriers sont les moins proches de leur lieu de travail, tandis que les deux-tiers des agriculteurs et des commerçants habitent à moins de 5 km de leur travail.